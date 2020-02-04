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Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi meclis toplantısında Konya yatırımlarını anlattı

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katılarak Konya'ya kazandırılması planlanan hizmet ve yatırımlarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi meclis toplantısında Konya yatırımlarını anlattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katılarak Konya'ya kazandırılması planlanan hizmet ve yatırımlarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.
Selçuklu Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da katıldı. Toplantıda Başkan Altay, metro, banliyö, Karatay ve Eski Sanayi'nin taşınması, yeni raylı sistemler ve açılacak caddeler başta olmak üzere gündemde yer alan diğer konularla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

"Selçuklu'yu daha güzel bir gelecek bekliyor"
Selçuklu Belediyesi'nin belediyecilik noktasında iyi yönetilen bir belediye olduğuna işaret ederek konuşmasına başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Belediye Başkanımıza ve meclisimize gösterdikleri, özverili gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Selçuklu'nun çok daha güzel olacağına inancım tam. Daha önce Meram ve Karatay’ı ziyaret etmiştik. Amacımız belirli periyotlarda belediyelerimizi ziyaret ederek meclis üyelerimizle şehrimize yapılan hizmetlerle ilgili bir durum değerlendirmesi yapmak. Mayıs’ta Belediye Başkanlığı görevini devraldığımızdan bu yana neredeyse iki yıl tamamlanmak üzere. İki yıldır Konyamıza yeni işler kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Konya bu dönem inşallah çok güzel işler başaracak. Ama bu dönemin bir güzelliği de çok iyi bir uyum oluştu. Özellikle merkez ilçe belediye başkanlarımızla birlikte karar alabiliyor, istişare ediyor ve sahada uygulayabiliyoruz. Bu da güzel bir bereket oluşturdu. Tabi bizim 31 belediye başkanımızdan hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Ama merkezde hem nüfusun kalabalık olması hem de koordinasyonun iyi olması açısından bu çok önemli. Bu durum şehirde önemli bir hava oluşturdu. Bunda tüm arkadaşlarımızın katkısı var. Başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"31 belediye başkanımızla uyum içinde çalışıyoruz"
Konya'nın belediyecilik hizmetleri noktasında bir uyum ve ahenk yakaladığına vurgu yapan Başkan Altay, "Belediyecilik zor ve zahmetli bir iş. 2 milyon 200 bin nüfusumuz var. Sorumluluğumuz fazla ve çok yüksek bir desteğe sahibiz. Özellikle merkezde neredeyse yüzde 80 bandına yaklaşan bir oy alıyoruz. Konya çok büyük bir il. Büyükşehir Belediye başkanı olunca bir kez daha farkına varıyorsunuz. Hakikaten mesafeler çok uzak. İki ilçe arasında neredeyse 400 kilometreye yakın mesafeler var. 232 kilometre ötede ilçemiz var Çeltik. Konya’nın büyüklüğünü tarif etmek için Adana’yla Eskişehir arasında bir iliz diyorum. Çünkü haritada insanın zihni ancak o zaman Konya’nın büyüklüğüne vakıf olabiliyor. Her ilçenin demografik yapısı ve ihtiyaçları farklı. Onun için Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçede ihtiyaçları doğru tespit edip ona göre projeler üretmeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda tüm belediye başkanlarımızla 2020 ve sonrasının yatırımlarıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Böylece belediyelerimizin taleplerini alıp bu yıl içerisinde Büyükşehir belediyesi yatırımlarında istişare etme imkanına kavuştuk. İlçelerimizin en büyüğü olan Selçuklu gelişmişlik endeksinin de en yüksek olduğu yer ve nüfus da artmaya devam ediyor. Özellikle merkez ile birlikte yürüttüğümüz işler çok fazla. Biz yeni dönemde spor okullarıyla ilgili faaliyet yürütmüyoruz. Merkezde zaten Selçuklu bu konuda önder öncülüğüne devam ediyor, Karatay ve Meramımızda yeni başladı. Böylece merkezdeki spor okulu faaliyetlerini ilçe belediyelerimiz yönetiyor. Biz merkezin dışında bu 28 ilçemizde spor okulu gibi faaliyetlere başladık. İnşallah oradaki çocuklarımızın da Konya merkezdeki standarda kavuşması için hem tesisleşme hem de diğer destekler konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Konya bir bütün Konya’da yaşayan herkesin belli bir standartta hizmet alması gerekiyor onun için yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz" diye konuştu.

"Birlikte güçlüyüz"
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da ziyaretlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi ve merkez ilçeler olarak hizmet planlamamızı Konya Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde oluşturuyor, şehrimizin geleceğinin bugününden daha iyi olması için el birliği ile çalışıyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ilçemize ve şehrimize bugüne kadar kazandırdıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde yapılacak çalışmaların hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KONYA

04 Şubat 2020 Salı

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