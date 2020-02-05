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Oda başkanları tartı aletleri konusunda bilgilendirildi

İHA

Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı, esnafların kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin denetimleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Oda başkanları tartı aletleri konusunda bilgilendirildi

Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı, esnafların kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin denetimleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, esnafların bakanlık yetki ve sorumluluklarının esnaf ve sanatkarlara ulaştırılmasında köprü olduklarını, bu tür bilgilendirme toplantılarının esnaf teşkilatı, esnaf ve sanatkarlar açısından oldukça faydalı olduğunu ve toplantıda alınan kararlar ve bilgiler konusunda da bilgilendirileceğini ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ise, bakanlık yetki ve sorumluluğunda bulunan ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin denetimi hakkında bilgilendirmede bulundu. Esnafların kullandığı tartı aletlerinin iki yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulduğunu, bu muayenelerin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince yetkilendirilen yetkili muayene servisleri tarafından yapıldığını hatırlatan Vehbi Konarılı, “Esnaf ve sanatkarlarımız kullandıkları ölçü ve tartı aletleri için her yıl Şubat ayının son gününe kadar muayene için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Şayet bu tarih geçirilirse 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre 613 lira ile 12 bin 258 lira arasında değişen oranlarda idari para cezası uygulanmaktadır” dedi.
Konarılı, 2018’den önce muayenesi yapılmış ve başkaca muayene yapılmamış olan tartı aletlerinin hali hazırda cezalık durumda olduğunu da hatırlatarak, “Bu tartı aletleri için başvuruda bulunsalar dahi önce cezai işlem uygulanacak sonra muayenesi yapılacak. Bu sebeple bu tartı aletlerinin muayene yapılmadan kullanılması yasal olmamaktadır” diye konuştu.
Bilgilendirme toplantısında Konya merkez ve ilçelerinde ticari amaçlı tartı aleti kullanan esnafların cezai işleme uğramamaları ve mağdur olmamaları için her türlü önlemin alınması, 2 Mart 2020’ye kadar periyodik muayene müracaatlarının gerekli yerlere yapılması için duyuruların yapılarak esnafın konu ile ilgili haberdar olması gerektiği de vurgulandı. Toplantıya, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı, İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mikdat Özcan ve KONESOB’a bağlı odaların başkanları katıldı.

KONYA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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