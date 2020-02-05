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KTO Karataylı tiyatroculardan ilk prömiyer heyecanı

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Retro Tiyatro Topluğu, Üstün Dökmen'in yazmış olduğu "Komşu Köyün Delisi" oyununun prömiyerini Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleştirdi.

KTO Karataylı tiyatroculardan ilk prömiyer heyecanı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Retro Tiyatro Topluğu, Üstün Dökmen’in yazmış olduğu “Komşu Köyün Delisi” oyununun prömiyerini Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde gerçekleştirdi.
28 Kişilik oyuncu kadrosunun tamamının KTO Karataylıların oluşturduğu oyunun yönetmenliğini ise yine bu yıl, KTO Karatay Mimarlık Fakültesi mezunu Tutku Batırberk yaptı. Komşu Köyün Delisi oyunu, delisi olmayan bir köy olan Çavuldur köyünde geçmektedir. Oyunda, yaklaşan muhtarlık seçimleri öncesinde gazeteye “deli arandığına” dair verilen bir ilan ve ardından bu ilana başvuran Deli Hamdi’nin hikayesi ve sonrasında yaşanan trajikomik olaylar anlatılmaktadır.
Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde prömiyeri yapılan oyunda; derslerinden ve sosyal hayatlarından fedakarlık ederek, 3 aylık bir çalışma sonunda ortaya başarılı bir iş çıkaran öğrencilerin heyecanları ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Oyun, öğrenci, akademik ve idari personeli ile ortak bir heyecanı birlikte yaşayan KTO Karatay Üniversitesi ailesini bir araya getirdi. Komşu Köyün Delisi Tiyatro oyununu, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, akademisyenler, idari personeller, öğrenciler ve öğrenci velileri birlikte izledi.
Dakikalarca ayakta alkışlanan oyunun sonunda Retro Tiyatro Topluluğu Başkanı, KTO Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gökçe Yılmaz, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Bizlere inanarak desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Öztürk ve Mütevelli Heyeti Üyelerimize, Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Sade’ye, hocalarımıza, arkadaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm seyircilerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
Oyunun yönetmenine oyun sonunda çiçek takdim ederek, tüm öğrencileri sahnede tek tek kutlayan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade de, “Bize bu güzel iki saati emekleri ile yaşatan sahnedeki tüm öğrencilerimizi kutluyorum. KTO Karatay Üniversitesi ailesi olarak çok güzel dakikalar geçirdik. Bizlere amatör olduklarını hiç hissettirmediler. Bu güzel oyunlarını diğer şehirlerdeki üniversitelere de götürmek için festivallere göndermekten büyük mutluluk duyacağız, öğrencilerimizin başarılarını devamlı alkışlayacağız” diye konuştu.
KTO Karatay Üniversitesi Retro Tiyatro Topluluğu; Fizyoterapi ve Rehabilitasyondan Mühendisliğe, Mütercim Tercümanlıktan İşletmeye, Mimarlıktan Çocuk Gelişimi bölümüne birçok farklı alanda öğrenim gören öğrencileri “İnsanı insana, insanca anlatma” sanatı olan tiyatroda buluşturuyor.

KONYA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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