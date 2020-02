Başkan Akkaya, Akşehir Kirazı Çiçeği'ni Japonlara tanıttı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Akşehir'in dünyaca ünlü tescilli Akşehir Kirazı ve çiçeğini Japonlara tanıttı.

Fuarda ortak stant açan Akşehir Belediyesi ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası; Akşehir’in turizmine katkı sağlamak amacıyla farklı ülkelerin stantlarını ziyaret ederek görüşmeler yaptı. Akşehir’in dünyaca ünlü tescilli Akşehir Kirazı; meyvesi kadar çiçekleri ile de Japon turistlerin ilgisini çekti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı; fuarda Japonya standını ziyaret ederek buradaki yetkililere Akşehir, Nasreddin Hoca ve Akşehir Kirazı hakkında bilgilendirme yaptı.

Özellikle Japonya’nın kiraz çiçeklerine olan tutkusu nedeniyle dünyaca ünlü tescilli Akşehir Kirazı’nın çiçek açma zamanında Akşehir’in muhteşem görüntüler sergilediğine değinen Başkan Akkaya ve Başkan Makascı, kiraz çiçeği döneminde Akşehir tarihi ve kültürel değerleri ile kiraz çiçeklerini görmek için Japon turistleri Akşehir’e davet etti. Akşehir Kirazı çiçekleri ile ilgili Japonya için bir tanıtımda yapan Başkan Akkaya ve Başkan Makascı, Akşehir’in her yönüyle turizm açısından zengin bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

Japon kültürünün önemli simgelerinden olan kiraz çiçekleri "Sakura" adıyla da anılıyor. Sakura çiçekleri Japon kültüründe güzellik ve yeniden doğuşu temsil ediyor. Tarih boyunca Japon savaşçıların felsefesinde ise Sakura’nın, çok kısa süreliğine açması ve solmadan yere düşmesi sebebiyle zamansız ölümü simgelediği biliniyor. İlk ve Orta Çağ dönemlerinde Japon askerlerinin, savaşa gitmeden önce her an ölümü hatırlaması için yanlarında Sakura çiçeği bulundurduğu anlatılıyor.

