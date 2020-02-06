MEDAŞ Sanat Galerisi’nde karma sergi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde, Necmettin Erbakan Üniversitesinin “Karma Sergi” isimli farklı tür ve teknikten oluşan sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Türe’nin yüksek lisans atölyesinde eğitim gören 23 öğrencisinin toplam 45 eseri yer alıyor. Eserler, öğrencilerin atölye projeleri kapsamında kendi üslup ve konularda hazırladıkları çalışmalardan oluşuyor.

16 Şubat’a kadar MEDAŞ Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

KONYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:25

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.