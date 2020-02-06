Prof. Dr. Çökmüş: “Korona virüs insan bağışıklık sisteminin tanıyamadığı bir tip olduğu için bu kadar salgına neden oluyor”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Korona virüsün normalde hayvan hastalığı olduğunu ve hayvandan bulaşan bir hastalıkken insana geçtikten sonra insandan insana geçme yeteneği kazandığını belirterek, temas yollarından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, insan Korona virüslerinin ilk kez 1960’larda görülmeye başlandığını belirterek, “İnsan bağışıklık sisteminin tanıyamadığı bir tip olduğu için bu kadar salgına neden oluyor. Bu hastalık normalde hayvan hastalığıdır, dolaysıyla hayvandan bulaşan bir hastalık idi. Daha sonra insana geçtikten sonra insandan insana geçme yeteneği kazandı. Sonuç itibariyle hava yoluyla bulaştığı için bu hastalık için gripte dikkat ettiğimiz gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bir diğer farkı özellikle yabani hayvanlardan temastan kaçınmamız gerekiyor. Sonuç itibariyle solunum yolunu temiz tutmamız gerekiyor. Kullandığımız bir kağıt mendili defalarca kullanmamalıyız. Bir kere kullanınca atmalıyız. Temastan kaçınmamız gerekiyor, toplu alanlardan kaçınmamız gerekiyor” dedi.



"Özellikle ülkemiz için devletimiz, hükümetimiz Korona virüsünde oldukça duyarlı davrandı"

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsün insandan insana yayıldığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, “Dünden önceki günlerde 17 bin geçmişti vak'a sayısı bütün dünyada ama dün verilen verilere göre 20 bini geçmiş durumda. Yani bir günde yeni enfeksiyonu 3 bin kişi kapmış durumda. Evvelsi gün 360 kişinin öldüğünü gösteren oranlar dün itibariyle 420 kişiyi geçmiş durumda. Özellikle hastalığın Çin’de hapsedildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında 23 ülkede de bu görüldü, 159 var orada yani 20 binin içerisinde çok büyük bir rakam değil. Ölüm sadece 1 kişide oldu. Dolayısıyla koruyucu önlemleri tedavi yöntemlerini iyi uyguladığımız zaman diğer örneklerde olduğu gibi SARS’ta, MERS’te olduğu gibi başarıya ulaşacağız. Özellikle ülkemiz için devletimiz, hükümetimiz Korona virüsünde oldukça duyarlı davrandı. Sağlık Bakanlığını, Bakanımız başta olmak üzere tebrik ediyorum, gerekli önlemleri gerekli tedbirleri aldılar. Allah’a şükür ülkemizde herhangi bir vak'a yok” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, “Önemli olan insan türünün bağışıklık sisteminin ne kadar etkilendiğine bağlı. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Paniğe gerek yok, Türkiye’de herhangi bir sorun yok. Bu olayda bazen medyada biyolojik savaş, ekonomi çökertilmek için yapılmış, falan filan yorumlar, bunlara kapılmamak gerekiyor. Biz Ebola virüsünde de aynı şeyleri konuştuk. SARS’ta da bir çok olayda konuştuk. Bunlar yapılabilir mi, yapılır kolay. şu an virüsü istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bunda bir sorun yok ama bunlar doğal olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla doğal olarak çıkmaya devam edecek, biz her yıl yeni tipleri konuşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KONYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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