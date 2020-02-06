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Meram’ın her okuluna TÜBİTAK kitaplığı kazandırılıyor

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede bulunan tüm okullara TÜBİTAK Bilim Yayınları Kitaplığı kazandırıyor.

Meram’ın her okuluna TÜBİTAK kitaplığı kazandırılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede bulunan tüm okullara TÜBİTAK Bilim Yayınları Kitaplığı kazandırıyor.
Meram Belediyesi, Meram’da bulunan tüm okullara TÜBİTAK Bilim Yayınları Kitaplığı kuruyor. Kitaplıkların kurulmasına yönelik protokol Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal arasında imzalandı.

“Meram’ın tüm okulları yıl sonuna kadar kütüphanelerine kavuşacak”
Protokol öncesi bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay’da projenin sonuna gelinip açılışın gerçekleştirildiğini hatırlatarak aynı projenin Meram’da uygulanacağının bilgisini verdi. Meram’da bulunan her okulda okulun yaş grubu ve derecesine göre kitaplık oluşturulacağını söyleyen Başkan Kavuş, TÜBİTAK’ın kitap ve yayın desteği ile birlikte çocukların ve gençlerin bilim yayınlarıyla buluşturulacağını kaydetti. Projeye desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a ve Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkür eden Başkan Kavuş, “Meram’da anaokulları, ilkokullar, ortaokul ve liseler dahil yaklaşık 160 okul bulunuyor. Her bir okulumuza dışarıya ihtiyaç duymadan kendi atölyelerimizde okulların durumuna göre ürettiğimiz kitaplıklardan bu dönem sonuna kadar kazandırarak çocuklarımızı bu yayınlara kolaylıkla ulaşmalarını sağlamış olacağız. Oluşturulacak kitaplıklar ile öğrencilerin popüler bilime olan merakının artırılması, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada öncülük etmeyi, bilim okuryazarlığı düzeyini artırmayı, her yaştan insanı bilimle tanıştırmayı, bilimi sevdirmeyi, bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri anlaşılır bir dille okuyucunun bilgisine sunmayı amaçlamaktadır” diye konuştu.

“Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum”
Daha sonra söz alan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, projenin kendileri için heyecan ve umut verici bir proje olduğunun altını çizdi. Projenin ayrıca kendi sorumluluklarını artıran bir mahiyette olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, “TÜBİTAK yayınlarının hem okul öncesi eğitimde hem de ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilerimiz için yaygınlaşmasını istiyoruz. Hayırlı işlerde hem acele etmek hem de devamını getirmek lazım. Karatay’da başlayan sürecin Meram’da devam edecek olması bizim için gurur verici. Meram Belediyesi 160 okulunda öğrencilerin TÜBİTAK yayınlarıyla buluşmasını arzu etti. Bu girişimleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Önceliklerinin TÜBİTAK kitapları ve bilim yayınları olması geleceğimiz adına da sevindirici oldu. Gelecek bilgiyi kullanan değil bilgiyi üreten ülkelerin ve toplumların olacak. İnsanların ihtiyaçlarına yanıt verecek kritik alanlarda bilgi üreten insanlar geleceği şekillendirecektir. Bunun için okul yılları en iyi başlangıcın yapılacağı yıllar. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Meram’ın tüm okullarına kitaplık kazandıracak protokolün imzaları atıldı.

KONYA

06 Şubat 2020 Perşembe

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