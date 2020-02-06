Bahçeşehir Koleji Konya’da hizmet vermeye hazırlanıyor

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 20202021 yılı eğitim döneminde hizmete açılacak olan Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Konya’da 20202021 yılı eğitim öğretim döneminde açılacak olan Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsünün tanıtım toplantısı Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Hedefimiz 21. yüzyılda fark oluşturacak nesiller yetiştirmek” dedi.



“Keşfeden gençler yetiştirmemiz lazım”

Toplantının açılış konuşmasını Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel gerçekleştirdi. 21. yüzyılda fark oluşturmak için eğitimin de buna uygun olması gerektiğini söyleyen Yücel, sözlerine şöyle devam etti: “Çağ değişiyor, eğitim de buna ayak uydurmalı. Eğitim, yeni üretim şekillerine, dünyanın dönüşümüne ve zamana uygun beceriler kazandırmalı. Kurumumuzda eğitimimizi bu hedefle sürekli geliştiriyoruz. Bize bilinen şeyleri iyi uygulamaktan ziyade keşfeden gençler gerekiyor. Bu nedenle keşfeden nesiller yetiştiriyoruz.”



“Konya’ya çok iyi hizmetler vereceğiz”

Toplantıda konuşma yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Konya’nın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Konya bu yolculuğumuzda bizim için çok önemli bir yer. Tarihi, bilimi, sanatı ve kültürüyle buradan dünyaya ve Türkiye’ye liderlik yapacak yeni nesiller yetiştireceğiz” dedi. Konya’da yeni kurulacak kampüsün güçlü bir eğitim kadrosu olduğunu ifade eden Dağ, “İnşallah kurum olarak Konya’ya çok iyi hizmetler vereceğiz. Donanımlı bir kadromuz var. Kadromuz, kolejimizin eğitim içeriğinin Konya’da ses bulmasını, karşılık bulmasını sağlayacak bir kadro. Sistem eğitiminden yabancı dil eğitimine, 5 yaştan itibaren kodlama eğitiminden yapay zeka eğitimine, okul öncesinden liseye kadar tüm branşlar ve sınıf düzeylerinde şimdiden heyecanla öğrenci ve öğretmenlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Dünyanın daha iyi bir yer olması ancak eğitimle mümkün”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Kurum olarak bizim meselemiz eğitim ve Türkiye meselesidir. Biz Türkiye be dünyanın hem bugün hem gelecekte daha iyi olmasının ancak eğitimle mümkün olduğunu düşünüyoruz. Türkiye bu potansiyele sahip. Genç ve potansiyeli yüksek nüfusumuz var. Ancak bu nüfusu nitelik ve eğitimle buluşturmak gibi de bir görevimiz var. Bu görev ve ödev hepimizin. Biz bu görevde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve bunun için yoldayız” şeklinde konuştu.

Programda, kokteylin ardından tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

KONYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:25

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.