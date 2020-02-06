Acil tıp teknisyenin ismi çalıştığı istasyonda yaşatılacak

Konya'nın Çumra ilçesinde kaza geçiren yaralılara müdahaleye giderken yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden görev şehidi Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Zehra Yeşilyurt’un ismi görev yaptığı istasyonda yaşatılacak.

1 Ağustos 2014 tarihinde trafik kazası ihbarı ile olay yerine giderken ambulansın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Zehra Yeşilyurt’un görev yaptığı Çumra ilçesindeki 112 Acil Sağlık İstasyonunun adı, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Çumra 1 Nolu Zehra Yeşilyurt Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ olarak değiştirildi. ATT Zehra Yeşilyurt’un hayat kurtarmak için istasyondan çıktığını ve yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Sağlık çalışanları canları pahasına kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Mesai arkadaşımız Zehra Yeşilyurt da genç yaşında bu uğurda şehit olmuştur. Geçen sene yapmış olduğumuz ziyarette istasyonun isminin değiştirilmesi ile ilgili bir fikir oluşmuştu. Bizler de bu talebimizi bakanlığımıza ilettik. Onların da uygun görmesi ile istasyonumuzun ismi görev şehidimizin adı ile değiştirildi” ifadelerini kullandı.

Tüm şehitler için dua ederek ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileyen İl Sağlık Müdürü Koç, “Yaklaşık iki ay önce yeni yerinde hizmet vermeye başlayan bu istasyonumuzun adı artık şehidimizin yani rahmetli Zehra kızımızın adı ile anılacak ve ismi hep yaşayacak. Mesai arkadaşları da onun yaptığı gibi fedakarca görevlerini yerine getirerek yaralara merhem olmaya devam edecekler” diye konuştu.

Görev şehidi Zehra Yeşilyurt’un babası Ahmet Seven de tüm yetkililere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, “Rabbim devletimize zeval vermesin inşallah, biz kızımızı kaybettik ama burada görev yapan tüm sağlık çalışanları bizlerin çocuğu gibi oldu” diyerek duygularını ifade etti.

KONYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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