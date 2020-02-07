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Konya’da sahte plaka basan kişilere operasyon:2 gözaltı

İHA

Konya'da sahte plaka basan kişilerin iş yerine yapılan baskında 375 adet sahte plaka ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya’da sahte plaka basan kişilere operasyon:2 gözaltı

Konya'da sahte plaka basan kişilerin iş yerine yapılan baskında 375 adet sahte plaka ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde sahte plaka basıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik çalışma sonrası ekipler operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskında iş yerinde 2 pres makinesi, 375 sahte plaka, 1286 boş plaka sacı ile harf ve rakam kalıpları ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KONYA

06 Şubat 2020 Perşembe

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