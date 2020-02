Başkan Kılca: “Alim ve ariflerin bize bıraktığı mirası korumalıyız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Milli Türk Talebe Birliği Konya İl Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen iki ayrı konferansta Kişisel Gelişim Uzmanı, Eğitim ve Yazar Sıtkı Aslanhan, ailede ve bireyde mutluluk ile başarının sırlarını dinleyicileriyle paylaştı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptıkları etkinliklerle vatandaşların kültürel ve sosyal yaşamlarına dokunduklarını söyleyerek, “Hazreti Mevlana’nın diyarı Karatay’dayız ve ilim, irfan ile hikmet yolunda yürüyen ariflerin yurdundayız. Her şeyden önce bu derin mirası asla kaybetmemeli ve korumalıyız” dedi.

Kişisel Gelişim Uzmanı ve EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan, Karatay Belediyesi Kent Konseyi ve Milli Türk Talebe Birliği Konya İl Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen konferansta öğrenciler, eğitimci ve vatandaşlarla buluştu.



Sıtkı Aslanhan’dan öğrencilere okulda başarının sırları

EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan, konferans programı kapsamında ilk önce ‘Başarıya Gülümse’ ana temasında Karatay’da eğitim gören çeşitli okulların öğrencileri ile okul yöneticilerine yönelik bir konferans verdi. Büyük ilginin olduğu konferansa Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Milli Türk Talebe Birliği Konya Şube Başkanı Mehmet Şimşek, Karatay Belediyesi yöneticileri, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Başkanı Ahmet Babuççu ile çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı. Celalettin Karatay Eğitim Merkezi’nde düzenlenen konferansta Kişisel Gelişim Uzmanı, Eğitimci ve Yazar Sıtkı Aslanhan, öğrencilerin başarılı olmasının sırrının planlı çalışma, eğitim süresi boyunca teknolojik cihazlar ile sosyal medyadan uzak durma olarak sıraladı.



Aile bütünlüğü ile aile ve çocuklar arasındaki iletişim çok önemli

Eğitimci ve Yazar Sıtkı Aslanhan, Konya’daki ikinci konferansını da yine Karatay Belediyesi Kent Konseyi ve Milli Türk Talebe Birliği Konya İl Başkanlığı’nın ortak organizasyonu kapsamında verdi.

Vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nu hınca hınç doldururken ‘Özünüzde İyilik Var’ ana temasında Yazar Sıtkı Aslanhan, hem kendi hayatından hem de yaşanmış insan hikayelerinden yola çıkarak aile bütünlüğünün önemi, aile ve çocuk arasındaki ilişkilerde gelinen noktayı çarpıcı örneklerle dinleyicileriyle paylaştı.



Karatay’ın kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı yapmayı sürdürüyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konferans öncesinde yaptığı konuşmada kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle ilçedeki vatandaşların hayatlarına okunmaya devam ettiklerini, söz konusu projelere bundan sonra da daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi. Turgut Cansever’in gençler ve nesiller üzerine, ‘Bir şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, ihya ettiğiniz şehri imha eder’ sözünü hatırlan Başkan Hasan Kılca, “İşte bizler de gönül belediyeciliği anlayışıyla sadece fiziki belediyecilikte değil; kış mevsimini yaşadığımız bu Şubat ayında, faydalı programlar, organizasyonlar ve etkinliklerle Konyamızın kültür ve sanat değerini yaşatmaya devam ediyoruz. Etkinliklerimizi her yaştan ve her kesimden insanımızın ilgiyle takip edeceği zenginlik ve çeşitlilikle planlıyor, Karatayımıza yakışır özel etkinlikler düzenliyoruz, Ülkemizde her alanda başlayan yerli ve milli seferberliği kültür sanat alanında uygulama gayreti ile hareket ediyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi 2020’de de konferanslardan seminerlere, çocuk oyunlarından, halk buluşmalarına kadar pek çok etkinliği sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü tam da Turgut Cansever’in dediği gibi şehirlerimizin geleceğini ancak ve ancak nesli ihya ederek kurtarabilir, ancak bu şekilde ruhu, kimliği ve estetiği olan şehirler inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.



Alim ve ariflerin bize bıraktığı mirası korumalıyız

Konya’nın Anadolu’nun en önemli şehirleri arasında yer aldığını ve herkesin bu derin anlamının bilincinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Hasan Kılca, yüzlerce yıllık bu mirasın korunarak geleceğe aktarılması gerektiğinin altını çizdi. Hazreti Mevlana’nın ve Şemsi Tebrizi’nin diyarı Karatay’da olduklarını ifade eden Kılca, “İlim, irfan ve hikmet yolunda yürüyen ariflerin yurdundayız. Her şeyden önce bu derin mirası asla kaybetmemeliyiz. İlime, bilime ve fikre yönelen; geçmişini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, topluma faydalı nesillerimizi geliştirmeli, büyütmeli, korumalı ve geleceğe böyle yürümeliyiz. Lütfen ülkemizi ve milletimizi ayakta tutan en önemli şeyin medeniyet birikimimiz ve bu gücü arkasına alarak bugünlere gelen ecdadımızın gücü olduğunu zihinlerimizin bir köşesinde tutalım” diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın konuşmasının ardından sunumuna başlayan Eğitimci ve Yazar Sıtkı Aslanhan, “Aile İçi Eğitim” konusunda bilgiler aktardı. Konuk yazar ailelere, öğrencilere, eğitimcilere ve yöneticilere bilinç, farkındalık, değişim ve dönüşüm perspektifinden seslenerek aile içerisinde çocuk eğitiminin önemi ve nasıl olması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bir çocuğun maddi manevi pek çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Aslanhan, “Günümüz anne babaları çocuklarının ihtiyacını maddiyata indirgemiş durumda. Anne baba olarak çocuğun her isteğini yerine getirerek, onu iyi okullara göndererek vazifenizi yaptığınızı düşünürseniz ileriki yıllarda bunun sıkıntısını yaşarsınız” dedi.



“İyi çocuk yetiştirmek iyi ebeveyn olmaktan geçer”

İyi evlat yetiştirmenin çocuğun gözlerinin içine bakarak sevilğinin söylenmesi gerektiğini ifade eden Sıtkı Aslanhan, “Çocuğunuzun başını okşayın ve onun değerli olduğunu dile getirin” tavsiyelerinde bulundu. Eğitimciyazar Sıtkı Aslanhan verdiği konferansta katılımcılara, iyi bir çocuk yetiştirmenin yolunun iyi bir anne baba olmaktan geçtiğini belirtti. “Siz insanlara iyi davranırsanız, insanlara karşı dürüst davranırsanız, bütün canlılara ve doğaya saygı duyarsanız çocuğunuz da bu güzellikleri öğrenir. Nezaketi çocuğunuza öğretebilmeniz için kendiniz nazik olmalısınız” şeklinde konuştu.

