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4 çocuk annesi okumayı bırakmadı, üniversite mezunu olacak

DHA

KONYA'da, 4 çocuk annesi ev kadını Havva Tekeli (47), yarım kalan eğitimini tamamlamak için 9 yıl önce Açıköğretim Ortaokulu´na başladı. Ortaokul ve liseden kısa sürede mezun olan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih bölümünü kazanan ve şu an son sınıf öğrencisi olan Tekeli, ''Üniversite son sınıftayım. Bu sene onu bitirip yüksek lisans yapmak istiyorum. Benim bu azmim arkadaşlarıma da örnek oluyor'' dedi.

KONYA'da, 4 çocuk annesi ev kadını Havva Tekeli (47), yarım kalan eğitimini tamamlamak için 9 yıl önce Açıköğretim Ortaokulu´na başladı. Ortaokul ve liseden kısa sürede mezun olan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih bölümünü kazanan ve şu an son sınıf öğrencisi olan Tekeli, ''Üniversite son sınıftayım. Bu sene onu bitirip yüksek lisans yapmak istiyorum. Benim bu azmim arkadaşlarıma da örnek oluyor'' dedi.
Karatay ilçesinde oturan Havva Tekeli, ilkokuldan mezun olduktan sonra eğitime devam etmedi ve 22 yaşında hayatını Numan Tekeli ile birleştirip, bu evliliğinden 4 çocuk sahibi oldu. Hayatını eşi ve çocuklarına adayan ev kadını Tekeli, 9 yıl önce o dönem 7'nci sınıf öğrencisi olan kızının bazı derslerinde başarısız olması üzerine, onlara örnek bir anne olmaya karar verdi. Başarının azim ve inançla olabileceğini göstermek için o dönem Açıköğretim Ortaokulu´na kaydoldu. 1 yılda ortaokulu, 3,5 yılda da Açıköğretim Lisesi´ni tamamlayıp, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih bölümünü kazandı.
Şu an son sınıf öğrencisi olan Tekeli, üniversiteden mezun olduktan sonra da yüksek lisans yapmayı hedefliyor. Tekeli, okumaya yeniden başlamasını ise şu sözlerle anlattı:
"İlkokulu bitirdikten sonra o zaman terziliğe gittim. 22 yaşında evlendim. Ev kadınıyım. Çocuklarım oldu. Günlerim var, gezmelerim var. Büyük kızım ortaokula giderken dersi birazcık zayıf getirdi. 'Anneciğim neden dersine az çalışıyorsun? Çalışırsan yaparsın' dedim. 'Anne şimdiki devir daha farklı, okumak zor, senin zamanın da kolaydı' dedi. Ben de senin zamanın benim zamanım yok, çalışırsan yaparsın, dedim. Kızım 7'nci sınıfa gidiyordu. O konuşmadan sonra ortaokula başladım. 1 senede orta okulu bitirdim. 3,5 senede liseyi bitirdim. Daha önce de bitirirdim de İngilizcem yoktu. Kızıma yetiştim. O üniversite sınavına gireceğinde ben de girecektim. Benim küçük kızım dünyaya geldi. Hem ondan, hem de ona baskı olmasın diye, belki yapar, belki yapamaz, üzülmesin diye kızımdan bir sene sonra sınava girdim. Kazandım. Sadece açık öğretimin verdiği kitaplara çalışarak başardım."
'AİLEM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'
Ailesinin kendisine çok büyük destek verdiğini ifade eden Tekeli, "Sınava girerken tek hedefim tarihti. İnşallah tarih bölümünü kazanıp okurum, dedim. Bana, ne yapacaksın, işine yarayacak bir şey okusaydın, diyorlar. İnsanın geçmişini bilmesi çok önemli. Çocuklarını yetiştirirken onlara anlatırken, derslerine yardım ederken bu bilgilerden faydalanıyorum. Tarihi çok seviyorum. Çok büyük bir keyifle de okuyorum. Ben okumayı çok severdim. Bir senede ortaokulu bitirince çok hoşuma gitti. Liseye kaydolayım yaparım herhalde dedim. Ben liseyi de başardım. Liseyi yapan üniversiteyi de yapar dedim, ne olacak bitiririm dedim. Üniversiteye başladım. Annem 'bu yaştan sonra senin ne işin senin okulda, sınavda' diyor. Ama yine de arkamda durur. Kardeşlerim ve ailem de çok destek oluyor. Eşim bana gitme deseydi, bizim örf ve adetimize göre gidemezdim. O en büyük destekçim benim, Eşim beni hiçbir zaman engellemedi" diye konuştu.
'ÖNCELİĞİM AİLEM'
İlk önceliğinin ailesini olduğunu her fırsatta ders çalışmayı da ihmal etmediğini belirten Havva Tekeli, "4 çocukla zor oluyor ama başarabiliyorum. Birinci önceliğim çocuklar. Önce onların yemeleri, içmeleri, giyinmeleri, dersleri. Aralarında yaş farkları olduğu için ilgi alanları da farklı. Büyük kızımın derslerine de yardım ediyorum, oğluma da yardım ediyorum. Akşam herkes yatınca ders çalışıyorum. Ne zaman boş kalırsam o zaman ders çalışıyorum. Kitaplarım evin her yerinde. Nerede bulursam orada çalışıyorum. Planlarımın başında gelecek sene yüksek lisansa gitmek var" dedi.
'HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMESİNLER'
İnsanların hedeflerini koyup bu durumdan vazgeçmemesini de isteyen Havva Tekeli, "İnsan istediği hedeften vazgeçmeyecek. Buna ulaşmak için de çabalayacak. Elinden geleni yapacak. Etraf ne diyecek diye bakmayacak. Benim evim ailem ilk planda ama kendi hayallerimi de ortaya koydum. İnsan kendi mutlu olunca etrafını da mutlu ediyor. Ben derslerimi yaptığımda bir kitap okuduğumda çok mutlu oluyorum. Bu aileme de yansıyor. Stresimi atıyorum, mutlu oluyorum. Boş durmayı asla istemiyorum" şeklinde konuştu.
'BENİ GÖRÜP OKUMAK İSTEYEN ARKADAŞLARIM VAR'
Kendisinin azmini görüp okumak isteyen arkadaşlarının da olduğunu belirten Tekeli, "Üniversite sınavına gittiğimde herkes benim kızımı götürdüğümü düşünmüş. Ben kendim geldim dedim. 'Bana bu saatten sonra ne işin var, bu saatten sonra ne yapacaksın?' dediler. Ben ölmedim ya. Yaşıyorum çok şükür. İstediğini yapmak, başarmak en büyük ödül bence. Eskiden okumak belki zordu ama şimdi o kadar çok fırsat var ki. Gökten yağmur gibi fırsat yağıyor. Devlet kitap veriyor, devlet her şeyi karşılıyor. Sen sadece azimle çalışacaksın. Herkes azmetsin hedeflerinin peşinden gitsin. Beni görüp okumak isteyen arkadaşlarım da var. 'Sendeki azmi görünce biz de okumak istiyoruz' diyorlar" dedi. 

KONYA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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