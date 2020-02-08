İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor: 0-0

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Özgür Ertem (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Selim Ay (xx), Anicic (xx), Guilherme (xxx), Jonsson (xx), Jevtovic (xx)(Dk.86 Alper Uludağ x), Hurtado (xx)(Dk.63 Bajic x), Milosevic (xx), Shengelia (xx)(Dk.75 Erdon Daci x), Thuram (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak (xx) Zeki Yavru (xx), Mustafa Yumlu (xxx), Oğuz Yılmaz (xx), Özgür Çek (xx)(Dk.77 Sackey x), Murawski (xx), Mbamba (xx), Barrow (xx), Sacko (xx), Recep Niyaz (x)(Dk.58 Olcay Şahan x), Rodellaga (xx)(Dk.90 Estupinan x)

SARI KARTLAR: Skubic, Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor) Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)Süper Lig'in 21'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi puanını 20 yaparken, konuk takım puanını 24'e çıkardı.

AYKUT KOCAMAN VE YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Maçın son bölümünde Konyasporlu taraftarlar teknik diröktör Aykut Kocaman'ı ve yönetimi istifaya davet etti. 'Aykut istifa, yönetim istifa' tezahüratları yapan taraftarlar, maçın son düdüğü ile birlikte uzun süre takımı yuhaladı.

13'üncü dakikada Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Barrow'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

16'ncı dakikada Thuram'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Hurtado'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18'inci dakikada Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Sacko'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34'üncü dakikada Zeki Yavru'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Rodellaga'nın kafa vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.

38'inci dakikada Hurtado'nun kullandığı köşe vuruşunda Selim Ay'ın kafayla aşırttığı topu tamamlayan Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyon 'VAR'da incelenirken hakem Volkan Bayarslan, Selilm Ay'ın elle oynadığını belirterek golü iptal etti.

44'üncü dakikada Shengelia'nin ceza sahası dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stachowiak'ta kaldı.

53'üncü dakikada Shengelia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thuram, topu kafayla Skusic'e indirdi. Altıpas içerisinde topla buluşan Skubic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56'ncı dakikada Shengelia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thuram'ın kafa vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

65'inci dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Milosevic'in şutunda top kaleci Stachowiak'ta kaldı.

85'inci dakikada ceza sahası içerisinde Sackey'den topu kapan Thuram'ın sert şutunu kaleci Stachowiak güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.



KONYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.