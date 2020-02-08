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Beyşehir Gölünde avcılara denetim

İHA

Beyşehir Gölünde iskelede boy limiti altında ve limit sayısının çok üzerinde yavru tatlı su levreği avı yaptığı öne sürülen 3 oltacıya 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir Gölünde avcılara denetim

Beyşehir Gölünde iskelede boy limiti altında ve limit sayısının çok üzerinde yavru tatlı su levreği avı yaptığı öne sürülen 3 oltacıya 3 bin lira idari para cezası uygulandı.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın hemen girişindeki halk arasında "jandarma burnu" olarak bilinen göl kıyısındaki iskele üzerinde olta ile balık avlayanlara yönelik olarak denetim yaptı. İskele üzerinde yapılan olta avı esnasındaki kontrollerde göl sularına olta atarak avlandığı belirlenen ve kovaların içerisine alıkonulan çok sayıda yavru levrek balığı tespit edildi. Tatlı su levreklerinin çok küçük yavru ve büyüme çağında olduğunu belirleyen ekipler, yapılan ölçümlerde 26 santimden küçük olmaması gerekirken 1015 santim arasında boya sahip olduğunu saptadıkları yaklaşık 60 balığa el koydu. Balıklardan canlı olanlar ise göl sularına tekrar bırakıldı.
Üç olta avcısına boy limiti altında balık avladığı ve limitlerin üzerinde çok sayıda balık tuttuğu gerekçesiyle kişi başı 500 lira idari para cezası kesildi. Olta avının yapıldığı göl kıyılarının milli park alanı olması sebebiyle ceza iki katı olarak uygulanarak toplamda 3 bin lira olarak uygulandı.

KONYA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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