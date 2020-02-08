Beyşehir Gölünde avcılara denetim

Beyşehir Gölünde iskelede boy limiti altında ve limit sayısının çok üzerinde yavru tatlı su levreği avı yaptığı öne sürülen 3 oltacıya 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın hemen girişindeki halk arasında "jandarma burnu" olarak bilinen göl kıyısındaki iskele üzerinde olta ile balık avlayanlara yönelik olarak denetim yaptı. İskele üzerinde yapılan olta avı esnasındaki kontrollerde göl sularına olta atarak avlandığı belirlenen ve kovaların içerisine alıkonulan çok sayıda yavru levrek balığı tespit edildi. Tatlı su levreklerinin çok küçük yavru ve büyüme çağında olduğunu belirleyen ekipler, yapılan ölçümlerde 26 santimden küçük olmaması gerekirken 1015 santim arasında boya sahip olduğunu saptadıkları yaklaşık 60 balığa el koydu. Balıklardan canlı olanlar ise göl sularına tekrar bırakıldı.

Üç olta avcısına boy limiti altında balık avladığı ve limitlerin üzerinde çok sayıda balık tuttuğu gerekçesiyle kişi başı 500 lira idari para cezası kesildi. Olta avının yapıldığı göl kıyılarının milli park alanı olması sebebiyle ceza iki katı olarak uygulanarak toplamda 3 bin lira olarak uygulandı.

KONYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.