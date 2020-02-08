Mehmet Özdilek: “Bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehmet Özdilek: “Bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli”

İHA

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda alınan bir puanın şu anki lig ortamında çok kıymetli olduğunu söyledi.

Mehmet Özdilek: “Bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli”

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda alınan bir puanın şu anki lig ortamında çok kıymetli olduğunu söyledi.
Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalan Denizlispor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına oyuncularını kutlayarak başlayan Mehmet Özdilek, “Deplasmanda alınan bir puan bugünkü lig ortamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Rakibin konumunu, pozisyonunu düşünürsek her iki takım açısından da önemli bir müsabakaydı. Tabii bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli” dedi.

“Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız”
İlk devre maçı bitirebileceklerini ifade eden Teknik Direktör Özdilek, “İki tane çok net pozisyonumuz var. Rakibin ilk devrede pozisyonu yoktu. Oyunun zaman zaman çok daralacağını düşünüyorduk. Çünkü Konyaspor kompakt oynayan bir takım. Buna hızlı hücumlarla karşılık vermeye çalıştık. Bunda ilk yarı çok başarılıydık. İstediğimiz gibi gitti, yakaladık da. İkinci yarı itibariyle genel anlamda Konyaspor topa biraz daha sahip oldu. Bizim ikinci yarı itibarıyla çıkışlarda tercihlerimiz çok sağlıklı değildi. Yanlış tercih yaptık ya da topu biraz hızlı attık. Dolayısıyla Konyaspor’dan baskı yedik. Pozisyon verdik, seken toplarda verdik. Skubic ile çok net bir pozisyon yakaladılar. O gol olsa belki farkı olabilirdi. Genel itibarıyla baktığımız zaman sıkışan bir oyun, başladığı gibi biten bir oyun oldu. Bizim adımıza evet gol yemeden bitirmek önemliydi. Geçen hafta beraberlik, bu hafta deplasmanda beraberlik. Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta kazanarak yola biraz daha güvenli bakmak istiyoruz” diye konuştu.

KONYA

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza 15 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza 15 ...
İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor ...
Aykut Kocaman: “Her türlü karara saygılıyım”
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: “Her türlü karara saygılıyım”
Beyşehir Gölünde avcılara denetim
YEREL HABERLER Beyşehir Gölünde avcılara denetim
İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor: 0-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor: 0-0
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Büyükşehir’den “Türkiye Selçuklu Devleti Başşehri Konya” çalıştayı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Türkiye Selçuklu Devleti Başşehri ...
Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don engeli
YEREL HABERLER Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don ...
Konyaspor'da Denizlispor maçı öncesi sakatlık şoku
YEREL HABERLER Konyaspor'da Denizlispor maçı öncesi sakatlık şoku
Üreme dönemindeki balıkların satışına 30 bin lira ceza
YEREL HABERLER Üreme dönemindeki balıkların satışına 30 bin lira ...
Özel çocukları sevindiren etkinlik
YEREL HABERLER Özel çocukları sevindiren etkinlik
Konya'da yağan kar, ölümlü kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Konya'da yağan kar, ölümlü kazaya neden oldu
Sadaka kutularını çaldı, 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi
YEREL HABERLER Sadaka kutularını çaldı, 'Alkollüydüm, ...
16 yıl hapis yattı, 4’üncü cinayet sonrası kaçtığı ülkeden Türkiye’ye gelirken yakalandı Konya’da cinayet şüphelisi kaçtığı ülkeden Türkiye'ye gelirken tır dorsenin gizli bölmesinde yakalandı
YEREL HABERLER 16 yıl hapis yattı, 4’üncü cinayet sonrası kaçtığı ...
4 çocuk annesi okumayı bırakmadı, üniversite mezunu olacak
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi okumayı bırakmadı, üniversite mezunu ...
Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Başkan Pekyatırmacı’dan Beyhekim Mahalle Konağı müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı’dan Beyhekim Mahalle Konağı ...
Akşehir’de kar temizliği çalışmaları
YEREL HABERLER Akşehir’de kar temizliği çalışmaları
Konya'da etkili olan yağış nedeniyle ekili alanlar su altında kaldı
YEREL HABERLER Konya'da etkili olan yağış nedeniyle ekili alanlar su ...
Konya-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Konya-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı
Konya Şeker, yerli yoğurt mayası üretti
YEREL HABERLER Konya Şeker, yerli yoğurt mayası üretti
Konya'da aileler sabah namazında buluşacak
YEREL HABERLER Konya'da aileler sabah namazında buluşacak
Başkan Altay: “Birlik ve beraberlik içinde şehrimizi geleceğe taşıyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Birlik ve beraberlik içinde şehrimizi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X