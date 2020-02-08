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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından

DHA

-İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk yarıda Denizlispor'un daha atak oynadığını ancak ikinci yarıda maçı kazanabilecek pozisyonlara girdiklerini söyledi.

-İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk yarıda Denizlispor'un daha atak oynadığını ancak ikinci yarıda maçı kazanabilecek pozisyonlara girdiklerini söyledi.
Teknik direktör Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısını katıldı. Aykut Kocaman karşılaşma ile ilgili şunları söyledi:
"Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bizim gibi takımlar için en önemli tarafı içerdeki maçlardır. Zaten normal olarak iki haftada bir takım şehre gelip, sahaya çıkıyor. Çok uzun zamandır hem bu sezon hem de geçen sezondan itibaren bu sezon Kayserispor maçından sonra içeride kazanamıyorduk. Bunu çevirmek için bir fırsat gözüküyordu. İki maç üst üste içeride oynayacaktık. Aynı zamanda alt gruptan çıkıp orta grubun arkasına yapışmak için bir fırsat gibi gözüküyordu. Bu duygularla başladı bu maç. Maç istediğimiz gibi başlamadı. Denizlispor hızlı ataklarla sonuç almaya çalışacaktı. İlk yarıda topu çok ağır dolaştırdık. Top çok ağır dolaşınca rakip takım yerleşim konusunda sıkıntı yaşamadı. İlk yarı bir türlü ritim yakalayamadık. İkinci yarı maçı istediğimiz hale getirdik. Tamamen rakip takımın sahasına gittik. 5-6 tane gol olabilecek gol pozisyonu olabilecek pozisyonlara girdik. Gol atma konusunda son dönemlerdeki pek becerikli olduğumuz söylenemez. İkinci yarı son derece doğru bir şekilde kaleye gittik.'diye konuştu.
"KULÜBÜN HER TÜRLÜ KARARINA SAYGILIYIM"
Taraftarların maç sonunda 'Aykut istifa' sözlerine de cevap veren Aykut Kocaman, "Ben de taraftar olsam tribünde seslendirir miyim seslendirmez miydim o başka bir şey ama aynı şeyleri düşünürdüm. Bir yere iğneyi batırmak istiyorsan çuvaldızı önce kendime batırmaya çalışan bir insanım. Ortada bir başarı hikayesi olduğunu söylemek zor. Taraftarın bu konudaki tepkisi normal. Duygular anlamında söylemek gerekirse hem benim için hem Konyaspor için hem de Konya şehri için çokta istenen bir durum olmadığını biliyorum. Üzücü tabi. İnsanlar haklı. Yaklaşık 16-17 maçtır içerde tek galibiyet almışsa bir takım ve bu takımın en büyük bağı içerdeki maçlarsa ve takımda bunu başaramıyor ve galibiyetlerin sadece bir tanesini içeride kazanıp gerisini dışarıda kazanmışsa, böyle durumlar varsa benim düşünce yapımdaki bir insanın buna karşı çıkıp da itiraz etmesinin bir anlamı yok. İnsanlar haklı. Söyleyecek bir şey yok. Ben bu konudaki düşüncelerimi hem Çaykur Rizespor maçından sonra hem de ilk yarının son maçındaki Alanyaspor maçından sonra söylemiştim. Konyaspor Kulübü'nün bu konudaki her türlü tasarrufunu hiçbir beklentim olmadan hiçbir talebim de olmadan her şeye hazır olduğumu söylemiştim. Sadece bir takım nedenlerden dolayı kendimce böyle bir kararla ilgili hamleyi ben atmak istemedim. Hala da aynı yerdeyim. Her türlü karara saygılıyım. Hiçbir beklentim olmadan tekrar altını çiziyorum" dedi.
MEHMET ÖZDİLEK: DEPLASMANDA ALINAN 1 PUAN ÖNEMLİYDİ
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise deplasmanda alınan 1 puanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Oyuncularımı kutluyorum. Deplasmanda alınan 1 puanın bugünkü lig ortamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Rakibin konumunu da düşünürsek iki takım açısından da önemli bir müsabakaydı. Bizim için deplasmanda alınan 1 puan çok kıymetli. İlk devre maçı bitirebildik. İki tane çok net pozisyonumuz var. Rakibin ilk devre pozisyonu yoktu. Oyunun zaman zaman daralacağını düşünüyorduk. Çünkü konyaspor konpakt oynayan bir takım. Hızlı hücumlarda buna karşı vermeye çalıştık. Bunda da ilk yarı başarılı olduk. İstediğimiz gibi gitti. pozisyon da yakaladık. İkinci yarı itibariyle Konyaspor topa biraz daha sahip oldu. İkinci yarı itibariyle çıkışlardaki tercihlerimiz çok sağlıklı değildi. Ya yanlış tercih yaptık ya topu biraz hızlı attık. Dolayısıyla Konyaspor'dan suni bir baskı yedik. Seken toplardan ikinci pozisyonlar verdik. Skubic'le yakaladıkları net bir pozisyon vardı. O gol olsa maçın gidişatı farklı olabilirdi. Genel itibariyle baktığınız zaman sıkışan bir oyun başladığı gibi biten bir oyun oldu. Bizim adımıza gol yemeden bitirmek önemliydi. Geçen hafta beraberlik, bu hafta da deplasmanda beraberlik. Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta kazanarak yola biraz daha güvenli bakmak istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aykut Kocaman'ın açıklamaları
Mehmet Özdilek'in açıklamaları

KONYA

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:42
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  • İKİNDİ 16:01
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