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Komşusu genç kızı döven kadın öğretmene 2 yıl hapis istemiyle dava

DHA

KONYA'da, komşusu Büşra Ç.'yi (24) apartman girişinde tekme tokat döven bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan Deniz E. (41) hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli öğretmenin, genç kıza elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, ayrıca darp ettiği, 'Ben sana daha göstereceğim' diyerek tehdit ederek, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediğine yer verildi.

KONYA'da, komşusu Büşra Ç.'yi (24) apartman girişinde tekme tokat döven bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan Deniz E. (41) hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli öğretmenin, genç kıza elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, ayrıca darp ettiği, 'Ben sana daha göstereceğim' diyerek tehdit ederek, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediğine yer verildi.
Olay, geçen sene 15 Ağustos'ta, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde meydana geldi. İlkokulda rehber öğretmenlik yapan Deniz E., iddiaya göre, daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında şikayette bulunan, aynı binada oturduğu komşusunun kızı Büşra Ç. ile kapıda karşılaştı. Deniz E., kapıdan çıkarken, Büşra Ç.'ye omuz attı. Genç kızın "Ne yapıyorsun?" demesi üzerine sinirlenen Deniz E., Büşra Ç.'ye tekme tokat saldırdı. Büşra Ç.'yi yere yatırıp, vurmaya devam eden Deniz E., daha sonra binadan çıkıp, 'İmdat' diye bağırdı. Bunun üzerine Deniz E.'nin eşi de elinde sopayla olay yerine gelerek, Büşra Ç. ve ailesine saldırdı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
'BU KADIN NASIL ÖĞRETMENLİK YAPAR?'
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneden darp raporu alan Büşra Ç., Deniz E.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Deniz E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anını anlatan Büşra Ç., "Babam bana bir şey verdi ve eve çıkmak için binaya giriyordum. Tam bu sırada üst katta oturan öğretmen Deniz E. çıktı ve bana omuz attı. Ben de 'Ne yapıyorsun?' dedim sonra bana saldırmaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Beni yere düşürdü ve vurmaya devam etti. Sonra 'İmdat' diye bağırdı ve kısa süre sonra elinde sopayla eşi geldi. O da bize saldırmaya başladı. Biz, gürültü yapıyor, diye daha önce ondan şikayetçi olmuştuk. Böyle bir insan nasıl öğretmenlik yapabilir? Böyle bir insana çocuklar emanet edilir mi?" diye konuştu.
'O BANA SALDIRDI'
Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Deniz E., şunları söyledi:
"12.30 sıralarında ikametimin bulunduğu apartman kapısının girişinde daha önce hakkında tehdit-hakaret konusunda şikayetçi olduğum Büşra isimli şahısla karşılaştım. Büşra yanımdan geçerken bana omuz atıp, hakaret etti. Akabinde ben napıyorsun diyerek Büşra'yı kendimden uzaklaştırmak için itekledim. Bu sırada Büşra yere düştü. Sonrasında Büşra benim saçımı ve kollarımı yolmaya başladı. Ben kendisini engellemeye çalıştım. Bu sırada sürekli bana hakaretlerde bulunuyordu. Bağırarak annesini çağırdı. Ben de bunun üzerine oradan kaçıp, site içerisinde bulunan güvenlik kulübesine sığındım. Sonrasında polisi, eşimi ve ağabeyimi arayarak yardım istedim. Eşim yanıma geldi. Büşra, annesi ve babasıyla bizim yanımıza geldi. Küfür ve hakaretlerle eşimi tahrik etmeye çalıştılar. Eşim o esnada civarda bulduğu sopayı korkutmak amaçlı onlara gösterdi. Eşim sopayla kimseye vurmadı. Büşra'dan, anne ve babasından şikayetçiyim" dedi.
2 YILADA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Soruşturma işlemi tamamlanırken, Deniz E. hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame düzenlendi. Deniz E. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, şüpheli Deniz E.'nin Büşra Ç.'ye elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, ayrıca darp ettiği, Büşra Ç.'ye 'Ben sana daha göstereceğim' diyerek tehdit ederek kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediğine yer verildi. Ayrıca dosya kapsamında şüpheli olan Deniz E.'nin eşi Kurtuluş E.'nin de (43), elinde bulunan sopa ile müştekiler Büşra Ç. Ayşe Ç. ve Recep Ç.'nin üzerine doğru yürüdüğü sırada etraftakiler tarafından sopanın elinden alınarak engellendiği ve eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu sırada müştekilere karşı, 'Sizin kanınızı içeceğim' sözleriyle tehdit ve haraket ettiği, şüpheli Kurtuluş E.'nin  müştekilere karşı 'kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarını işlediğine dair yeterli şüphe şartı oluştuğu belirtilerek cezalandırılması istendi.
Kurtuluş E., emniyetteki ifadesinde ise, olay günü eşinin kendisini arayıp darp edildiğini söylediğini, olay yerine geldiğinde eşinin müştekiler tarafından sıkıştırıldığını gördüğünü, bu sırada yolda bulduğu tahta parçasını korkutmak amaçlı eline alıp, yanlarına gittiğini ancak müştekilere karşı elindeki sopayı kullanmadığını ileri sürdü. 

KONYA

09 Şubat 2020 Pazar

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