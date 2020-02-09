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Başkan Hasan Kılca’nın okul ziyaretleri sürüyor

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Hasan Kılca’nın okul ziyaretleri sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Bugüne kadar eğitim alanındaki yatırım ve projeleriyle ilçenin eğitim kalitesine önemli desteklerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe genelindeki okulları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Birol Polat İlköğretim Okulu, Namık Kemal Ortaokulu, Koyunoğlu İlkokulu, Özel Öğretim Uygulama Merkezi, Karatay Belediyesi Gazi Osman Paşa Anaokulu’nu ve Müslüme Ali Yaman İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Hasan Kılca, bu hafta ise Akçeşme İlkokulu, Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karatay 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Şehit Erol Olçok İlkokulu ile Abdülhamidhan Ortaokulu’nu ziyaret etti.
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca ve ilçe milli eğitim müdürü Sami Sağdıç, okul müdürleri ve öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerle de buluştu. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan ve Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde okulların faaliyetlerinin yanı sıra okulların ihtiyaçları konusunda bilgi alışverişi ve istişarelerde bulunuldu.

“Eğitimle alakalı daha birçok projeyi hayata geçireceğiz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitime çok özel bir önem verdiklerini ifade ederek, hayata geçirdikleri projeler arasında azımsanmayacak ölçüdeki payın da yine eğitime ayırdıklarının altını çizdi. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyor ve önceliğin her zaman eğitimde olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitime yaptığımız her bir yatırımın ülkemizin ve Karatayımızın geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunun farkındayız. Hükümetimizle il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle birlikte Karatay’da eğitim kalitesinin artması için gayret ediyoruz. Bir yandan ilkokula yeni başlayan tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteği verirken diğer taraftan da 8. sınıfta okuyan 2 bin öğrenci kardeşimize 8 bin adet LYS destek kitabı hediye ettik. Geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK başkanımızın da katılımlarıyla ilçemizdeki bütün okullarımıza kurduğumuz TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplıklarının açılışını gerçekleştirdik. Tabii ki eğitime olan desteklerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki dönemlerde de eğitimle alakalı daha birçok projeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Karatay Belediye Başkanımız ile birlikte okullarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Çok güzel ve müdürlüğümüz adına da oldukça verimli buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Karatay Belediyesinin eğitime yönelik projeleri ilçemizin eğitim camiasına çok büyük katkılar yapıyor. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

KONYA

09 Şubat 2020 Pazar

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