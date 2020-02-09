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Bakan Selçuk: “Eğitim çocuklarımızın ve Türkiye’nin geleceği için en büyük vasıta”

İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da 2004 yılında çöken Zümrüt Apartmanı'nda hayatını kaybeden Seyit Ulugülyağcı adına kızı tarafından yaptırılan okulun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, eğitimin çocukların ve Türkiye'nin geleceği için en büyük vasıta olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk: “Eğitim çocuklarımızın ve Türkiye’nin geleceği için en büyük vasıta”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya’da 2004 yılında çöken Zümrüt Apartmanı'nda hayatını kaybeden Seyit Ulugülyağcı adına kızı tarafından yaptırılan okulun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, eğitimin çocukların ve Türkiye'nin geleceği için en büyük vasıta olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi programa katılmak için geldiği Konya'da 2004 yılında çöken Zümrüt Apartmanı'nda hayatını kaybeden Seyit Ulugülyağcı adına kızı tarafından anısı yaşatılmak üzere Selçuklu ilçesinde yaptırılan Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortakulunun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, Konya ile ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, Konya’nın eğitim sisteminin daha da yücelmesi için istişare halinde olduklarını söyledi. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda da çok büyük mesafeler alınmasından hoşnutluk duyduğunu belirten Bakan Selçuk, "Konya Milli Eğitim sisteminin uluslararası standartlarda başarılara imza atması için birlikte çalışıyoruz. Konya’ya gelmeden önce acaba Konya’da hangi faaliyetlere katılalım şeklindeki çalışmada birçok açılıştan, birçok kurumdan, birçok yenilikten söz edildi. Ama ben özellikle bu okulun açılışına gelmek istedim. Çünkü bu okul arkasında çok büyük bir hikaye barındıran ve Feriha Hanımefendi'nin hikayesi içerisinde bir okul değil, bin okul gücünde bir okul ve bu gücün tüm çocuklarımızın kalplerini yeşertmesi, zihinlerini geliştirmesi ve bu fırsatlarla da dünyada haysiyetiyle, şerefiyle, onuruyla dimdik ayakta duran çocuklar yetiştirmesi için güzel bir mekan olduğunun farkındayız. Burayı daha da güzelleştirmek elbette mümkün. Çok büyük iddialarla yola çıkmış ve bu iddiaların arkasında duran sağlam bir ekip, sağlam bir öğretmen kadrosu ve bu kadronun yaptığı çalışmalarla beraber ortaya çıkan yeni başarı hikayeleri. Bu aslında bir teşekkür fırsatı, çünkü o kadar çok teşekkür edecek insanımız ve kurumumuz var ki bu teşekkürler hepimizin gayretini artıracak ve motivasyonunu yükseltecek. Netice itibarıyla da daha fazla mesafe almamıza yardımcı olacak vesileler” ifadelerini kullandı.

“Belediyemizin okullarımızın iyileşmesi konusunda gösterdiği çabayı şükranla karşılıyoruz”
Konya Valisinin gözetiminde bütün ildeki faaliyetlerin artmasından dolayı özellikle teşekkürlerini ileten Bakan Selçuk, “Milli Eğitim Müdürlüğümüze, belediye başkanımızın şahsında bütün ilçe belediye başkanlarımıza, çok az ilimizde görülebilen belediye hizmetlerimizle okul hizmetlerinin birlikte yapılması ve bunların güzelleştirilmesi anlamındaki faaliyetler bakımından Konya çok şanslı. Bilmiyorum siz içindeyken farkında mısınız ama biz dışarıdan çok fark ediyoruz bunu. Belediyemizin okullarımızın iyileşmesi konusunda gösterdiği çabayı şükranla karşılıyoruz. Üniversitelerimiz her zaman destek eğitim faaliyetlerine ve akademisyen arkadaşlarımız özellikle gönüllü çabalarıyla buradaki eğitim kalitesini artırma konusunda ısrarlılar. Burada bu okulun açılışında geldiğimiz saniyeden itibaren ortaya konulan heyecan, ortaya konulan çaba ve müthiş çaba gerçekten takdire değer. Eğitim hem bizim bireysel tekamülümüzde hem de insanlar arası ilişkilerimizi geliştirmemizde, insanlığımızı büyütmemizde, beşerlikten insanlığa giden yolculuğumuzda, mesafe almamızda önemli bir kurum ve bu manada çocuklarımızın ve Türkiye’nin geleceği için en büyük vasıta. Bu vasıtaya da gereken değerin verildiğini görmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, Feriha Ulugülyağcı’ya bu kadar hayırlı bir iş yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, eğitim ihtiyaçlarının hiç bitmediğini belirterek, Konyalı hayırseverlerin yardımlarını esirgememesini temenni ettiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler okulu gezdi. Programa, Bakan Selçuk’un yanı sıra, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile davetliler katıldı.

KONYA

09 Şubat 2020 Pazar

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