Konya ve Aksaray'da eğitme kar engeli

AKSARAY'da ve Konya'nın 8 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de yine 1 gün idari izinli sayılacak.

Aksaray Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda pazartesi günü 1 gün ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idare izinli sayılacağını açıkladı.

Konya'da ise Akşehir, Doğanhisar, Derebucak, Hadim, Hüyük, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçesinde eğitime pazartesi günü eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacak.





KONYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:18

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