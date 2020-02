DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Konya’da yaptığı yatırımlarla yüzyıllık projeleri hayata geçiriyor.

Konya’nın “Tahıl Ambarı” kimliğini sürdürmek, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ’nin son 17 yılda Konya iline yaptığı yatırımlar hakkında açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Konya ilimizde 1 içme suyu tesisi, 20 baraj, 29 gölet, 70 sulama tesisi, 140 taşkın koruma tesisi kazandırdık. Yer üstü su varlığı ve aldığı yağış miktarı ülke ortalamasının altında kalan Konya’da, suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak büyük öneme sahiptir. Bu nedenle DSİ Genel Müdürlüğünce son 17 yılda Konya ilimize 20 baraj ve 29 gölet kazandırılarak 1 milyar 116 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşılmıştır. 9 baraj ile 5 gölette çalışmalar devam etmektedir. Planlama ve proje aşamasında 10 adet baraj ve 15 adet gölet daha bulunmaktadır. Konya ilinde son 17 yılda 70 adet sulama tesisi tamamlanarak 796 bin 440 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 648 milyon lira tarımsal gelir artışı sağlanmıştır. İnşaat aşamasında 23 adet, planlama ve proje aşamasında 34 adet sulama tesisi bulunmaktadır. 2019 yılı sonunda 72 bin 650 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturan KOS 1,2,3 sulamalarının ilk kısmı tamamlanmış olup, önümüzdeki sulama sezonunda faaliyete geçecektir. Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile 247 bin dekar tarım arazisi, Dünya Bankası Finansmanıyla yapılacak olan ve ihalesi gerçekleştirilen Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması ile 152 bin dekarlık alan modern sulama şebekesine kavuşturulacaktır. Mavi Tünel’den gelen suları nihai olarak Türkiye’nin en büyük yapay depolaması konumundaki Hotamış Depolamasına ulaştıracak olan 124 bin 678 metre uzunluğundaki Apa Hotamış İletim Kanalı’nda (AHİ) yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlandı. Performans testleri devam eden AHİ Kanalının Hotamış’ı eski günlerine geri döndürerek tekrar sulak alan hüviyetine kavuşması bekleniyor. Ova içerisinde 125 kilometre yol kat eden AHİ Kanalı, projelendirilmiş durumdaki çeşitli sulamalarla, geçtiği güzergahtaki verimli topraklara can katacak” ifadelerine yer verdi.



KOP’un Kilit Tesisleri: "Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel"

Yukarı Göksu Havzasının sularını Konya Kapalı Havzasına ulaştıran kilit tesisler Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel’in geçen yıllarda tamamlandığını söyleyen Aydın, “Mavi Tünel’den yıllık ortalama 180 milyon metreküp su Konya’ya ulaşıyor. 364 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Afşar Barajı ve 361 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Bozkır Barajı inşaatlarında yüzde 99 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Afşar Barajının sularını Bağbaşı Barajı’na aktaracak olan 18 kilometrelik Hadimi Tüneli’nde 24 saat esasıyla çalışmalar devam ediyor. Mavi Tünel’den sonra KOP’un ikinci tüneli olan Hadimi Tünelinde bir taraftan tünel açma makinesi ilerlerken, diğer uçtan klasik delpatlat sistemi ile tünel açma işlemi devam ediyor. Tünelin 5 bin 600 metrelik kısmı tamamlandı. Sistem tüm unsurlarıyla çalışmaya başladığında yıllık 414 milyon metreküp su Konya Kapalı Havzasına aktarılmış olacak. Söz konusu projelerin her biri aslında devasa yatırımlar ve taşıdıkları önem yıllar ilerledikçe daha iyi anlaşılacak” ifadeleri kullanıldı.



"Konya musluklarından Mavi Tünel İçme suyu Arıtma Tesisinin suları akıyor"

Bağbaşı Barajında depolanan ve Mavi Tünel ile Konya’ya ulaşan suların yıllık 100 milyon metreküpü Konya ilinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını belirten Genel Müdür Aydın, “DSİ tarafından inşa edilerek 2018 yılında faaliyete geçen Mavi Tünel İçme suyu Arıtma Tesisinde arıtılan sular, Konya musluklarına ulaşıyor. Musluklardan memba kalitesinde akan suyu vatandaşlar gönül rahatlığı ile içiyor. Tesis, 2050’li yıllara kadar Konya ilinin su ihtiyacını karşılayacak. Bugüne kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan birçok yeraltı suyu kuyusu da, tesis sayesinde kapatılmış oldu. Tesisin sularını İçeriçumra ve Alibeyhüyüğü’ne ulaştıracak olan isale hattı tamamlandı. Çumra hattında ise son birkaç kilometrede çalışmalar devam ediyor. 2020 yılı içerisinde söz konusu yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımız da memba kalitesinde içme suyuna kavuşmuş olacak” denildi.



"Beyşehir Gölü’ne 2019 yılında 185 milyon metreküp su takviyesi"

Beyşehir Gölü’nün Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı olduğunu vurgulayan Genel Müdür Mevlüt Aydın, Konya çiftçisinin de en büyük su kaynaklarından biri olduğunu ifade etti. Genel Müdür Mevlüt Aydın, “BeyşehirSuğlaApa (BSA) İletim Kanalı sayesinde, Beyşehir Gölü’nün suları Konya Ovasına ulaşıyor. DSİ, Bölge insanı ve bölge ekonomisi için olduğu kadar doğal yaşam için de büyük öneme sahip olan Beyşehir Gölü’nün korunması için çalışmalar yürütüyor. İnşa edilen Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı ile yıllık ortalama 130 milyon metreküp su Beyşehir Gölü’ne aktarılıyor. 2019 yılı sulama sezonunda Beyşehir Gölü’nden sulama için çekilen su miktarından daha fazlası Yılmaz Muslu Barajı ile Gembos Havzasından Beyşehir Gölü’ne aktarıldı. Baraj, inşa edildiği yıldan bugüne de toplam 1 milyar 325 milyon metreküp suyu Beyşehir Gölü’ne ulaştırmış oldu” dedi.



"Akgöl Sazlıkları, Seydişehir Kuğulu Park ve Sarayönü Beşgöz Projeleri ile doğal yaşam destekleniyor"

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün Ereğli Akgöl, Seydişehir Kuğulu Park ve Sarayönü Beşgöz’de idari imkanlarla yürüttüğü rehabilitasyon çalışmalarının da doğal yaşamı destekleyen önemli projeler olduğunu söyleyen Genel Müdür Aydın, “Akgöl’de 6 bin 700 metre uzunluğunda 1,65 metre yüksekliğinde inşa edilen sedde ile Akgöl’ün daimi sulak alan olması sağlandı. İvriz Barajı dipsavağından verilen su ile de Akgöl’ün kurumasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Seydişehir Kuğulu Park Vadisi Projesi kapsamında toplam 500 bin metrekarelik alanda iki adet gölet seddesi, tahkimatı ve temizliği ile ilgili çalışma devam ediyor. Proje tamamlandığında hem daimi sulak alan oluşturularak doğal yaşam desteklenecek hem modern bir dinlenme ve mesire tesisi kazanılmış olacak. 8 kilometrekare yüzey alanına ve ortalama 45 metre derinliğe sahip doğal bir göl olan ve biriken rusubat nedeniyle kuruma noktasına gelen Sarayönü Beşgöz Gölü’nde yürütülen makineli çalışmalar ile gölün neredeyse eski haline ulaşması sağlandı” dedi.



"Taşkın Koruma Tesisleri ile can ve mal kayıplarının önüne geçildi"

Genel Müdür Mevlüt Aydın, “Kontrol altında bulunan suyun hayatın vazgeçilmezi iken, taşkın ve selde olduğu gibi kontrolümüzden çıkan su ise can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Son 17 yılda Konya ilinde tamamlanan 140 adet taşkın koruma tesisi ile 32 bin 382 dekar arazi ve 175 yerleşim yeri taşkınlara karşı korunmuş, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir. Halihazırda 4 adet taşkın koruma tesisinde çalışmalar devam etmekte, planlama ve proje aşamasında ise 73 adet dere ıslah çalışması bulunmaktadır” dedi.

DSİ Genel Müdürü Aydın son olarak, “17 yılda Konya ilinde yapılan su yapılarının yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

