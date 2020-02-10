Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesi Merdivenli Mahallesinde bir vatandaş tarafından yaralı olduğu tespit edilen ve uçamadığı gözlenen bir şahin bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine kuşun bulunduğu adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelmesinin ardından şahinin kanadından yaralı olduğu, bu yüzden uçamadığı tespit edildi. Ekipler tarafından teslim alınan yaralı şahin, tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yaralı şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

KONYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:29

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.