Kadir Şeker'in mahalle komşuları konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadir Şeker'in mahalle komşuları konuştu

İHA

Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'e komşuları da destek vererek, adaletin haklı olanın yanında olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Kadir Şeker'in mahalle komşuları konuştu

Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'e komşuları da destek vererek, adaletin haklı olanın yanında olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.
Olay, geçen Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Pirireis Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir Fen Lisesinden mezun olan Kadir Şeker, üniversiteye girmek için yeterli puanının olmaması nedeniyle Konya'ya gelerek dershaneye kayıt oldu. Teyzenin yanında kalmaya başlayan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı'ndan evine giderken Özgür Duran'ın (32) Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığını fark etti. Ağlayan kadının durumuna kayıtsız kalamayan Kadir Şeker, müdahale etmek istediği Özgür Duran'ın tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran'ın kalbinden bıçaklanarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra gittiği teyzesinin evinde gözaltına alınan Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gece olay yerinde keşif yaptırıldı
Cumhuriyet savcısı eşliğinde Kadir Şeker'e dün gece saatlerinde olayın yaşandığı parkta keşif yaptırıldı. Kadir Şeker'in jandarma eşliğinde cezaevinden getirildiği olay yerinde Ayşe D. ve tanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Kadir Şeker, olayın nasıl gerçekleştiğini Cumhuriyet savcısı nezaretinde anlattı. 3 saat süren keşfin ardından Kadir Şeker, cezaevine geri götürüldü. Yaşanan olay sonrası Kadir Şeker'in serbest kalması sosyal medyada kampanya başlatıldı. Soruşturmayı genişleten savcılığın yeni bulgulara ulaştığı öğrenildi. Sosyal medyada da büyük yankı bulan olayın ardından harekete geçen Konya Emniyetinin cinayetle ilgili yeni görgü tanıklarını ortaya çıkardığı belirtildi. Görgü tanıklarının vereceği ifadenin ardından katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişmelerin önünün açabileceği ifade edildi.

Kadir Şeker'in komşuları adaletin yerini bulacaklarına inanıyor
Kadir Şeker'in kuaförü Gazi Yumuşak, "Kadir Şeker'i yaklaşık iki yıldır tıraş ediyorum, onun kuaförüyüm. Olaydan 3 üç gün önce bana tıraş olmuştu. Birini incitecek bir kardeşimiz değildi, tahlisiz bir olay yaşadı kendisi, yazık oldu kendisine. Ama bir kadına şiddeti engellemek istiyorsak Kadir için başlatılan kampanyaya ben de destek veriyorum. Bu olay geniş kapsamlı bir şekilde araştırılması lazım. Kendisi Fen Lisesi mezunu kardeşi de aynı okulda okuyor. Ailesini tanıyorum bunlar düzgün insanlar yargı güzel netice verecektir" şeklinde konuştu.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Demirci, "Kampanyaya sonuna kadar destek veriyorum. Burada arkadaşımız kayıtsız kalmamak için bir şeyler yapmaya çalışmış ama sonunda hiç hoş olmayan şeyler olmuş. İmza olayını duydum ona da en kısa zamanda destek vereceğim. İnşallah adalet haklı olanın yanında olacaktır" dedi.
Kadir Şeker'in komşusu Erdoğan Koçak da, "Yardım kampanyasını ben kendim sosyal medya hesabımda defalarca paylaştım. Hayla paylaşmaya devam ediyorum benim komşum. O çocuk sonuna kadar haklı şurada biri karısını döverken biz koyup gidelim mi? Hepimizin yapması gereken oydu olur mu öyle şey" diye konuştu.

KONYA

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NEÜ’de Koronavirüs Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER NEÜ’de Koronavirüs Bilgilendirme Toplantısı ...
Konya iş dünyasından THY ve Anadolu Jet’e: “Uçak seferlerini artırın”
YEREL HABERLER Konya iş dünyasından THY ve Anadolu Jet’e: “Uçak ...
MÜSİAD Konya Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanını ağırladı
YEREL HABERLER MÜSİAD Konya Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanını ...
Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları ...
Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif
YEREL HABERLER Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet ...
Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı
YEREL HABERLER Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı
DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor
YEREL HABERLER DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata ...
Ücretsiz dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ücretsiz dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi ...
Konya ve Aksaray'da eğitme kar engeli
YEREL HABERLER Konya ve Aksaray'da eğitme kar engeli
İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri
MMO Konya Şubesi Başkanı Altun güven tazeledi
YEREL HABERLER MMO Konya Şubesi Başkanı Altun güven tazeledi
Otomobil, bahçe duvarına çarptı
YEREL HABERLER Otomobil, bahçe duvarına çarptı
Konyaspor'da teknik direktör arayışları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da teknik direktör arayışları başladı
Konya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ...
Bakan Selçuk hayırsever buluşmalarına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk hayırsever buluşmalarına katıldı
Beyşehir’de balık avına soğuk hava molası
YEREL HABERLER Beyşehir’de balık avına soğuk hava molası
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan çocuklara özel ilgi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan çocuklara özel ilgi
Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştı
YEREL HABERLER Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştı
Bakan Selçuk, Konya’da eğitim alanındaki iş birliğine teşekkür etti
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Konya’da eğitim alanındaki iş birliğine ...
Bakan Selçuk: “Eğitim çocuklarımızın ve Türkiye’nin geleceği için en büyük vasıta”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: “Eğitim çocuklarımızın ve Türkiye’nin ...
Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi
Konyaspor'da 3'üncü Aykut Kocaman dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Konyaspor'da 3'üncü Aykut Kocaman dönemi sona erdi
Başkan Hasan Kılca’nın okul ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca’nın okul ziyaretleri sürüyor
Bakan Selçuk Konya’da
YEREL HABERLER Bakan Selçuk Konya’da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X