Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası: Hukuk mücadelemizi vereceğiz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken, müdahale etmek isteyen Kadir Şeker'in (20) bıçakla öldürdüğü Özgür Duran'ın (32) babası Cengiz Duran (52), "Kadir, olay yerine elinde bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil de neden kalbine? Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu davanın takipçisiyiz" dedi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖĞRENCİNİN ELİNDE BIÇAK DEĞİL KALEM OLMASI LAZIM'

Olayın ardından adliye işlemleri için Konya'ya gelen, Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, yaşananları anlattı. Baba Duran, "Kadir 20, benim oğlum 32 yaşındaydı. Kadir tıp öğrencisi olacakmış, hayalleri varmış. Benim oğlumun hayattan beklentisi yoktu. Sadece kardeşi Niyazi Remzi Duran'ı futbolcu yapmak istiyordu. Sosyal medyada Kadir 'kahraman' ilan edildi. Ellerinden gelse oğlumu mezardan çıkarıp cezaevine koyacaklar. Bunlar hiç evlat acısı çekmemişler. Vicdan, merhamet kalmamış. Bu olay komple tesadüf. Kadir, olay yerine elinde bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil de neden kalbine? Tıp öğrencisinin elinde kalem olması lazım, bıçak mı olması lazım? Benim oğlum her yerde 'terörist' ilan edildi. Oğlumun 19 suç kaydı varmış. Buna devlet karar verir, millet veremez ki" diye konuştu.

'HUKUK MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ'

Kadir Şeker'in olay yerine elinde bıçakla geldiğini ileri süren Cengiz Duran, "Oğlum eşi ile tartışıyormuş. Çocuk yanlarına gelmiş, 'Kadına neden eziyet ediyorsun' demiş. Kadın da 'O benim eşim, tartışıyoruz' demiş. O an da bıçağı çıkarmış. Oğlum da alkollüymüş, 'Buradan git. O benim hanımım oluyor' demiş. Çocukla ufak bir boğuşma oluyor. Boğuşma anında kalbine bıçak geliyor. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu davanın takipçisiyiz" dedi.

KARDEŞ DURAN: MEZARDAN ÇIKARIP HAPSE KOYACAKLAR

Ağabeyinin geçmişiyle yargılanmaması gerektiğini belirten Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise "Kimseyi geçmişi ile yargılayamayız. Ağabeyim ne yaptıysa kendine yaptı geçmişte. Kimseye bir şey yapmadı. Öyle bir şey yaptılar ki abime, utanmasalar mezardan çıkartıp hapse koyacaklar. Sonuç olarak bir can gitti. Kadir'in kendisi için hayalleri vardı. Ağabeyimin o hayalleri bile yoktu. Ağabeyimin tek hayali, beni futbolcu olarak görmekti. Acımızı bile yaşayamadık. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Neden direkt kalbinden bıçakladı? Polisi de arayabilirdi. Kadir Şeker, 1 kişinin değil 5 kişinin katilidir. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Her şey detaylı bir şekilde ortaya çıktığında tüm Türkiye ağabeyimden özür dileyecek, bizden özür dileyecekler. Pişman olacağınız şeyler yapmayın" diye konuştu.



