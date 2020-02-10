Mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

İHA

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde karla kaplı Kestel Barajı mevkisinde mahsur kalan 3 kişi, Konya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde karla kaplı Kestel Barajı mevkisinde mahsur kalan 3 kişi, Konya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Kestel Barajı mevkisinde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri bölgeye gitti. Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Kadınhanı Belediyesi ekipleri ve jandarmanın verdiği destekle Konya AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda arama kurtarma ekiplerince mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KONYA

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile ...
Konya Barosu Başkanı Aladağ: “Kader mahkumunun tam karşılığı Kadir Şeker’dir”
YEREL HABERLER Konya Barosu Başkanı Aladağ: “Kader mahkumunun tam ...
Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası: Hukuk mücadelemizi vereceğiz
YEREL HABERLER Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası: ...
Tropikal Kelebek Bahçesi yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Tropikal Kelebek Bahçesi yenilenen yüzüyle kapılarını ...
NEÜ’de Koronavirüs Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER NEÜ’de Koronavirüs Bilgilendirme Toplantısı ...
Kadir Şeker'in mahalle komşuları konuştu
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in mahalle komşuları konuştu
Konya iş dünyasından THY ve Anadolu Jet’e: “Uçak seferlerini artırın”
YEREL HABERLER Konya iş dünyasından THY ve Anadolu Jet’e: “Uçak ...
MÜSİAD Konya Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanını ağırladı
YEREL HABERLER MÜSİAD Konya Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanını ...
Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları ...
Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif
YEREL HABERLER Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet ...
Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı
YEREL HABERLER Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı
DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor
YEREL HABERLER DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata ...
Ücretsiz dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ücretsiz dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi ...
Konya ve Aksaray'da eğitme kar engeli
YEREL HABERLER Konya ve Aksaray'da eğitme kar engeli
İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri
MMO Konya Şubesi Başkanı Altun güven tazeledi
YEREL HABERLER MMO Konya Şubesi Başkanı Altun güven tazeledi
Otomobil, bahçe duvarına çarptı
YEREL HABERLER Otomobil, bahçe duvarına çarptı
Konyaspor'da teknik direktör arayışları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da teknik direktör arayışları başladı
Konya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ...
Bakan Selçuk hayırsever buluşmalarına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk hayırsever buluşmalarına katıldı
Beyşehir’de balık avına soğuk hava molası
YEREL HABERLER Beyşehir’de balık avına soğuk hava molası
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan çocuklara özel ilgi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan çocuklara özel ilgi
Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştı
YEREL HABERLER Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştı
Bakan Selçuk, Konya’da eğitim alanındaki iş birliğine teşekkür etti
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Konya’da eğitim alanındaki iş birliğine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X