İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu

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KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü'nde ölü 12 flamingo bulundu. Belediye çalışanları tarafından sudan çıkarılan flamingolar incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Halkapınar ilçesinde İvriz Baraj Gölü'nde flamingoların öldüğünü gören çevredekiler, belediye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, gölde 12 flamingonun öldüğünü belirledi. Sudan çıkartılan ölü flamingolar, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, flamingoların kış şartları nedeniyle öldüğü üzerinde durulduğunu belirtti. Bakkal, gölde yaklaşık 300 flamingonun bulunduğunu söyledi.



KONYA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:17

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