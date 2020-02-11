Konya'da elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya'da elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü'ndeki adada elektroşok yöntemiyle yasa dışı olarak balık avı yaptığı iddia edilen 5 kişiye, sulara elektrik akımı vermek ve milli park sahası olan Beyşehir Gölü'nün ekolojik ve biyolojik dengesini bozmak suretiyle 420 bin 185 lira para cezası uygulandı.

Konya'da elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü’ndeki adada elektroşok yöntemiyle yasa dışı olarak balık avı yaptığı iddia edilen 5 kişiye, sulara elektrik akımı vermek ve milli park sahası olan Beyşehir Gölü’nün ekolojik ve biyolojik dengesini bozmak suretiyle 420 bin 185 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göle kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesi'nden adaya giden avcılar tarafından gece saatlerinde elektroşok yöntemiyle suya elektrik akımı vermek suretiyle yasa dışı balık avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gölkaşı Mahallesi avlak sahasına gelen jandarma ekipleri, burada gece saatlerinde pusuya yatarken, gece dürbünü ile saatlerce süren yasa dışı avcılık faaliyeti takip altına aldı. Belirtilen mevkide mevkide elektroşokla balık avı yönteminde kullanılan kepçelerin suya daldırılarak avlanma faaliyetleri yapıldığını tespit eden jandarma, Kıstıfan Adası’nın batı tarafından bulunulan sazlıklara doğru geniş bir alanın bu amaçla kullanıldığını saptadı. Jandarma ekipleri, Gölkaşı Limanı'nda da araçtan inen 3 kişinin, balıkçı teknesiyle birlikte sazlıklar arasına girerek elektroşokla av yapılan filikanın yanına doğru gittikleri belirledi. Sazlar arasına gizlenen filikanın yerinin tespit edilmesinin ardından nokta olarak belirlenmesi için jandarma ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden tekne ve drone desteği talebinde bulundu. Su ürünleri görevlilerinin de bu süreçten sonra eşlik etmeye başladığı denetimlerde, takip edilen balıkçı teknesinin sazlıklar arasında gizlenen filikanın yanından ayrılmasının ardından tekne ile birlikte göl üzerinde harekete geçen ekipler, silah seslerinin de duyulduğu adaya doğru yönlendi.

5 kişi yakalandı
Ada kıyısındaki sazlık alanlara gelindiğinde kendilerine yaklaşan bir teknenin olduğunu gören şahısların, balıkçı teknesinin içerisinde bulunan malzemeleri sazlık içerisine atarak seyre devam ettikleri fark edildi. Kaçmaya çalışan balıkçı teknesinin içerisinde bulunan T.D., A.Ö., H.Ç., K.A. ve D.A. isimli şahıslar kısa sürede durdurulan teknede yakalandı. Teknenin seyir yaptığı bölgede yapılan arama ve kontrollerde önce göl içerisinde tüfekle vurulmuş ve saçma izleri olan, kanamaları devam eden 2 adet sakar meke ve 1 adet elma baş patka ördek bulundu. Ördeklere yaklaşık 5 metre mesafede ise göl içerisine atılmış av tüfekleri ele geçirildi. Aramalarda ayrıca av tüfeklerinin bulunduğu mevkiye yaklaşık 15 metre mesafede sazlık alanda birbirine 2 metre mesafede içerisinde çok sayıda sazan balığı olan iki ayrı çuval fark edildi. Çuvalların sudan çıkarılmasının ardından sazlar arasına gizlenmiş filikada bulundu. Filikanın içerisinde elektroşok yöntemiyle kullanılan balık toplama filesi ile yakınında yaklaşık 4 metre uzunluğunda akü bağlantı kablosu ele geçirildi. Avcıların göl sularına attıkları elektroşokla avcılıkta kullanılan akü ve invertör adlı cihaz ise yapılan tüm aramalara rağmen alanın sık sazlık, göl dibinin otluk ve bataklık olması sebebiyle bulunamadı. Ekipler denetimlerde elektroşok yöntemiyle avlandığı belirlenen 120 kilo sazan balığı, ateşli silahla vurulmuş 2 adet sakar meke ve 1 adet ermabaş patka ördek ile 1 filika, ruhsatsız 3 otomatik ve takozsuz av tüfeği, çok sayıda fişek, kepçe, kafa ışığı ve akü bağlantı kablolarına el koydu.

5 kişiye 420 bin 185 lira ceza kesildi
Denetimde yakalanan, bir kamu kurumunda çalışan memurun da aralarında bulunduğu 5 şahsa, sulara elektrik akımı vermek suretiyle, aynı zamanda milli park sahası olan Beyşehir Gölü’nün ekolojik ve biyolojik dengesini bozmak suretiyle tahrip ettiği gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği tarafından 2872 sayılı çevre kanununun ilgili maddeleri gereğince kişi başı 73 bin 744 liralık cezai işlem uygulandı. Şahıslara av tüfekleriyle vurdukları su kuşu ve ördekler ile ilgili olarak tazminat bedelleri de dahil olmak üzere kişi başı 6 bin 293 liralık ceza kesildi. Ayrıca, 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da 4 bin liralık idari para cezası uygulandı. Böylece kişi başı uygulanan ceza miktarı 84 bin 37 lira olurken, toplamda 5 kişiye uygulanan ceza 420 bin 185 liraya ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KOSKİ’nin yeni internet sitesi hizmete sunuldu
YEREL HABERLER KOSKİ’nin yeni internet sitesi hizmete sunuldu
Tuba'yı 46 bıçak darbesiyle öldüren eşi: Ben hep yapıcı olmaya çalıştım
YEREL HABERLER Tuba'yı 46 bıçak darbesiyle öldüren eşi: Ben hep ...
TDBB Başkanı Altay, Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER TDBB Başkanı Altay, Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti
(Görüntülü) İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü ...
İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu
YEREL HABERLER İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu
İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu
YEREL HABERLER İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu
Sokak satıcılarına operasyonda 7 bin 101 bin hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına operasyonda 7 bin 101 bin hap ele ...
İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile ...
Mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Konya Barosu Başkanı Aladağ: “Kader mahkumunun tam karşılığı Kadir Şeker’dir”
YEREL HABERLER Konya Barosu Başkanı Aladağ: “Kader mahkumunun tam ...
Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası: Hukuk mücadelemizi vereceğiz
YEREL HABERLER Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası: ...
Tropikal Kelebek Bahçesi yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Tropikal Kelebek Bahçesi yenilenen yüzüyle kapılarını ...
NEÜ’de Koronavirüs Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER NEÜ’de Koronavirüs Bilgilendirme Toplantısı ...
Kadir Şeker'in mahalle komşuları konuştu
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in mahalle komşuları konuştu
Konya iş dünyasından THY ve Anadolu Jet’e: “Uçak seferlerini artırın”
YEREL HABERLER Konya iş dünyasından THY ve Anadolu Jet’e: “Uçak ...
MÜSİAD Konya Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanını ağırladı
YEREL HABERLER MÜSİAD Konya Zimbabve Yerel Yönetimler Bakanını ...
Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları ...
Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif
YEREL HABERLER Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet ...
Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı
YEREL HABERLER Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı
DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor
YEREL HABERLER DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata ...
Ücretsiz dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ücretsiz dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi ...
Konya ve Aksaray'da eğitme kar engeli
YEREL HABERLER Konya ve Aksaray'da eğitme kar engeli
İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri
MMO Konya Şubesi Başkanı Altun güven tazeledi
YEREL HABERLER MMO Konya Şubesi Başkanı Altun güven tazeledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X