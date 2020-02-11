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Karatay'da 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' konferansları başlıyor

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı ve Karatay Kent Konseyi işbirliği ile hazırlanan 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' programı 20 Şubat Perşembe günü Mevlana Kültür Merkezinde başlıyor.

Karatay'da 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' konferansları başlıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı ve Karatay Kent Konseyi işbirliği ile hazırlanan 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' programı 20 Şubat Perşembe günü Mevlana Kültür Merkezinde başlıyor.
Karatay Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı Konya Şubesi ve Karatay Kent Konseyi işbirliği ile hazırlanan 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' konferansları başlıyor. Mevlana Kültür Merkezinde 20 Şubat Perşembe günü saat 19.30'da Psikoterapist Nazlı Özburun'un vereceği konferansla başlayacak olan tüm programlar ücretsiz ve sertifikalı olacak. Konferanslara katılmak isteyen vatandaşlar, sertifikalı oturumlar için ‘aile.karatay.bel.tr’ adresinden bilgi alıp, başvuru yapabilecekler. 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' ile başlayacak olan konferansların konularına bakıldığında hepsinin önemli ve değerli olduğuna belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dört farklı konuda konferans düzenleneceğini söyledi.

“Aile hayatına büyük önem veriyoruz”
Toplumun temel taşı olan ailenin korunması ve aile kavramının farkına varılması amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Başkan Kılca, “Belediye olarak aile hayatına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' adıyla yeni bir programın daha startını veriyoruz. Etkinliklerimizi düzenlememizdeki amacımız; ailenin önemi, uyum sürecinde yapılması gerekenler ve beklentiler hakkında eğitimler verip daha mutlu aileler oluşturmak ve toplumumuzdaki aile bağlarını güçlendirerek geleceğe daha güzel bakabilmemizi sağlamaktır” şeklinde konuştu.
Başkan Kılca, yaptıkları etkinliklerle vatandaşların sosyal yaşamlarına dokunduklarını söyleyerek, “Aile ilişkilerindeki değerlerin farkına varmak için düzenlediğimiz konferanslarımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda gerçekleştirilecek konferanslar sırasıyla şu şekilde; 20 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da Psikoterapist Nazlı Özburun tarafından verilecek olan ‘Evliliğe Hazırlık’ konferansı, 6 Mart Cuma günü saat 19.30’da Klinik Psikolog Beyhan Budak tarafından verilecek olan ‘Evlilikte İletişim’ konulu konferans, 20 Mart Cuma günü saat 19.30’da Dr. Rukiye Karaköse tarafından verilecek olan ‘Evlilikte Sorunlar ve Çözüm Yolları’ konferansı ve 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 19.30’da Prof. Dr. Saffet Köse tarafından verilecek olan ‘İslam'da Aile’ konulu konferans.

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