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Başkan Pekyatırmacı esnaf odaları başkanlarıyla buluştu

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)'ne bağlı oda başkanlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı esnaf odaları başkanlarıyla buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’ne bağlı oda başkanlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Selçuklu Belediyesi Kosova Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları da yer aldı. KONESOB üyesi oda başkanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bugün burada bütün şehrin bir nüvesi var ve tüm sektör temsilcileri ile bir aradayız. Bu toplantılar istişare kültürünün ve işbirliğinin gelişmesine katkı sağlıyor" dedi.

"İstişare kültüne önem veriyoruz"
Türkiye’de gündemin sürekli değiştiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Önce genel seçim ardından ondan sonra yerel seçim İki tane seçim geçirdik. Seçimler bittikten sonra her iş bitecek gibi veya gündemler sakinleşecek gibi görülüyordu ama her gün yeni bir gündem var ülkemizde. Bulunduğumuz jeopolitik konum, siyasi şartlar, ekonomik şartlar her gün yeni bir gündemi de beraberinde getiriyor. Ama çok şükür Türkiye’nin şuanda içerisinde olduğu şartlar her ne kadar zor şartlar olsa da bugün şükretmemiz gereken çok şey var. 2018’in başından itibaren yaşadığımız süreçleri hafızamızda yokladığımızda 2019 ve 2020 ile ilgili o kadar çok olumsuz düşünce, o kadar çok olumsuz öngörü vardı ki neredeyse 2019’da Türkiye’ye batıyordu. 2020’de artık tamamen ekonomik yönden bir çıkmaza giriyorduk. Siyasi yönden bir sürü senaryolar vardı. Ama şükür ki bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Hakikaten hükümetimizin dirayetli yönetimiyle ve bugün mecliste seçimlerde oluşturulmuş olan yerel yönetimlerde de devam eden Cumhur İttifakıyla ülkemizde istikrar var güven ortamı var" dedi.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Odamızda birliğimizle birlikte bu istişarelere önem veriyoruz. Bu istişarelerle birlikte tabanda yer alan sıkıntıları da esnafımızdan gelen sanatkarımızdan gelen sıkıntıları da şahsınıza müdürlerimize, diğer ilçe belediye başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekilimize, bakanlarımıza ulaştırmak için bizlerde çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda her an bir araya gelerek Konya çatısı altında birlikteliği oluşturabilen hem genel yönetim hem yerel yönetimler hem de meslek ve esnaf odalarımız var " diye konuştu.

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