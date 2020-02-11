Kadir Şeker’in dershane arkadaşı: “Kadir canı pahasına geleceği pahasına bir kadını korumak istedi"

Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in dershane arkadaşları, Kadir'in yaptığı son iyilikte başına talihsiz bir olay geldiğini, canı ve geleceği pahasına bir kadını korumak istediğini söyledi.

Konya’da geçen Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Pirireis Parkı'nda sevgilisiyle tartışan Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker’in dershane arkadaşları konuştu.



"Dershanede bu olayı duydum, bu sınıftan sadece Kadir yapabilir dedim"

Yaklaşık 6 ay önce dershanede Kadir Şeker ile tanışan Oğuzhan Günay, “Kadirle biz bu yıl dershanede tanıştık. Tanışalı yaklaşık bir 6 ay kadar oldu ama samimiyetinden mi bilmiyorum çok sıkı arkadaş olduk. Kadir toplumsal bilinci çok gelişmiş bir arkadaşımızdı. Dershanede bu olayı duydum ilk önce isim vermediler, sadece sınıfını söylediler ben de bu sınıftan sadece Kadir yapabilir dedim. İyilik yapmayı seviyordu, yaptığı son iyiliği de başına tahlisiz bir olay geldi” dedi.

Kadir'in çok yardımsever bir insan olduğunu anlatan Oğuzhan Günay, "Bir gün dershanenin önünde bir kedi vardı. Kedi için süt aldık ekmek aldık. Zaten konuşunca bile kendini belli ediyordu, nasıl bir insan olduğunu. Belliydi toplumsal bilinci gelişmiş böyle olgun bir insandı. Kadir’den beklediğim bir davranıştı doğrusu” şeklinde konuştu.



"Kadir canı pahasına geleceği pahasına bir kadını korumak istedi"

Dershane sınıf arkadaşı Ayşe Taşdelen, “Ben olsaydım belki cesaret edemezdim Kadir yaptığı gibi ama o duyarlı biri kişiliğe sahip olduğu için oda engellemek istedi. Bir kadını korumak istedi daha doğrusu. Belki hiç kimsenin görüp geçeceği bir olaydı ama Kadir bunu engelledi kendi canı pahasına geleceği pahasına” şeklinde konuştu.

Arkadaşlarına destek olmak istediklerini belirten Ayşe Taşdelen, “Tabii ki sonuna kadar arkasındayız yanımıza dönmesini istiyoruz. Başarılı bir öğrenciydi başarılı bir öğrencinin geleceğinin yok olmasını istemiyoruz. Kimsenin cesaret gösteremeyeceği bir olaydı sonuçta ve desteklenmesi gereken bir olay. Tüm Türkiye’nin desteği onun yanında” ifadelerini kullandı.

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