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Konya'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Konya’da iki katlı kerpiç evde çıkan yangında bedensel engelli bir kadın hayatını kaybetti, annesi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ailenin yakınları olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Erkuş Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde yaşayan Fatma Erdoğan ile bedensel engelli olan kızı Hatice Erdoğan (52) evde oturduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark etti. Anne Fatma Erdoğan yangın sırasında yaralanırken, evden çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, evde çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası evde inceleme yapan ekipler Hatice Erdoğan’ın cansız bedenine ulaştı. Yaralanan anne Fatma Erdoğan da ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın haberini alarak olay yerine ulaşan Fatma Erdoğan ile kızı Hatice Erdoğan’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Evde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası hayatını kaybeden Hatice Erdoğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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