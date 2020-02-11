Konya’da 13 flamingo soğuktan öldü Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda flamingoların ölü bulunmasının ardından belediye ekipleri yemleme çalışması yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya’da 13 flamingo soğuktan öldü Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda flamingoların ölü ...

İHA

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 flamingonun ölü bulunmasının ardından belediye ekipleri kuşlara yiyecek bırakırken, 1 flamingonun daha soğuğa dayanamayarak öldüğü belirlendi.

Konya’da 13 flamingo soğuktan öldü Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda flamingoların ölü bulunmasının ardından belediye ekipleri yemleme çalışması yaptı

Konya’nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 flamingonun ölü bulunmasının ardından belediye ekipleri kuşlara yiyecek bırakırken, 1 flamingonun daha soğuğa dayanamayarak öldüğü belirlendi.

Hava şartlarının soğuk geçtiği bugünlerde İvriz Barajı'nda konaklayan flamingolar da kış şartlarından olumsuz etkilendi. barajda bulunan yaklaşık 300 flamingodan 12 tanesi ölü olarak bulundu. Ölü flamingolar toplanırken, belediye ekipleri kuşlara yiyecek bıraktı. Yapılan çalışmalar sırasında ölü bulunan 1 flamingo ile ölen kuşların sayısı 13’e çıktı. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, dün bir ihbar üzerine Halkapınar İvriz Barajı'nda 12 tane flamingonun öldüğünü tespit ettiklerini belirterek, “Bununla ilgili gerekli yerlere bilgileri verdik. Doğa Korumadan geldi arkadaşlar, biz topladığımız flamingoları arkadaşlara teslim ettik. Bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Bu flamingolar İvriz Barajı'na konaklama yeri olarak her sene geliyor. Bu sene de biraz soğukların etkisiyle yorgun geldiler buraya. O gecede aşağı yukarı 17, 18 derece soğukla karşılaştılar. Zannediyorum ki açlık ve soğuğu ölüm nedenleri olarak tahmin ediyoruz, tabii araştırmalardan sonra daha da netlik kazanacak. Daha önceki yıllarda biraz daha havanın sıcak olduğu dönemlerde konaklama yapıyorlardı ama bu sene soğuğa denk geldi. Ereğli'de Akgöl'ün de donmasıyla birlikte oradan bu tarafa doğru göç ettiler. Soğuk nedeniyle de ölümler oldu” dedi.

Flamingolara sahip çıkmaları gerektiğini belirten Başkan Bakkal, “Ekip arkadaşlarımıza talimatı verdik. Bunlarla ilgili burada bir besleme çalışması yapıyoruz. Flamingolar genelde balık, yengeç gibi türlerle besleniyor. Bu sene de İvriz Barajı yoğun suyla yüzde 90’lık bir oranla dolu olduğu için beslenmede biraz zorluk çekiyorlar. Ama bizde tabii belediye olarak onların beslenmesi için çalışıyoruz, koruma altına da aldık” şeklinde konuştu.

Başkan Bakkal, İvriz Barajı'nda pazar günü yaklaşık 300 flamingo olduğunu ifade ederek, pazar sabahı ölümler olduktan sonra soğuğun da etkisiyle kuşların azaldığını, Ereğli Akgöl'e doğru göç etmiş olabileceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı
YEREL HABERLER Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı
Konya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu
Konya'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
KTO Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında iş birliği
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu ...
Kadir Şeker’in dershane arkadaşı: “Kadir canı pahasına geleceği pahasına bir kadını korumak istedi"
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in dershane arkadaşı: “Kadir canı ...
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
YEREL HABERLER Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza
YEREL HABERLER Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ...
Başkan Pekyatırmacı esnaf odaları başkanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı esnaf odaları başkanlarıyla ...
Konya'da 4.Ulusal Bilim Kampı başladı
YEREL HABERLER Konya'da 4.Ulusal Bilim Kampı başladı
Konya’daki bakkal ve marketlerin çalışma saatlerine düzenleme
YEREL HABERLER Konya’daki bakkal ve marketlerin çalışma saatlerine ...
Karatay'da 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' konferansları başlıyor
YEREL HABERLER Karatay'da 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' ...
Kadir Şeker’in babası: "Ben Kadir’i Türkiye’ye emanet ettim artık" Baba Cengiz Şeker: “Biz vicdansız bir insan değiliz, biz acımasız bir insan değiliz "Biz böyle olaylara karışacak insanlarda değiliz ama anlık bir şey"
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in babası: "Ben Kadir’i Türkiye’ye emanet ...
KOSKİ’nin yeni internet sitesi hizmete sunuldu
YEREL HABERLER KOSKİ’nin yeni internet sitesi hizmete sunuldu
Konya'da elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya'da elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza
Tuba'yı 46 bıçak darbesiyle öldüren eşi: Ben hep yapıcı olmaya çalıştım
YEREL HABERLER Tuba'yı 46 bıçak darbesiyle öldüren eşi: Ben hep ...
TDBB Başkanı Altay, Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER TDBB Başkanı Altay, Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti
(Görüntülü) İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü ...
İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu
YEREL HABERLER İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu
İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu
YEREL HABERLER İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu
Sokak satıcılarına operasyonda 7 bin 101 bin hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına operasyonda 7 bin 101 bin hap ele ...
İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile ...
Mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Konya Barosu Başkanı Aladağ: “Kader mahkumunun tam karşılığı Kadir Şeker’dir”
YEREL HABERLER Konya Barosu Başkanı Aladağ: “Kader mahkumunun tam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X