Üniversiteli besici kazlı ördekli çiftliğinde hayvanlarının çobanlığını yapıyor Konya’nın Beyşehir ilçesinde üniversite mezunu besici, bilgi sahibi olmak ve hayvanlarına daha iyi bakabilmek için laborant ve veteriner sağlık bölümünü okuyor, ziraat mühendisliği okumayı hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üniversiteli besici kazlı ördekli çiftliğinde hayvanlarının çobanlığını yapıyor Konya’nın Beyşehir ...

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir besici, geçtiğimiz yıllarda kurdukları çiftlikte küçük ve büyükbaş hayvanın yanı sıra kaz ve yaban ördeği de yetiştiriyor. İşletme bölümü mezunu üniversiteli besici, hayvanlarını daha iyi bakabilmek için iki yıllık laborant ve veteriner sağlık bölümünde öğrenim görürken, sonrasında ziraat mühendisliği okumayı hedefliyor.

Üniversiteli besici kazlı ördekli çiftliğinde hayvanlarının çobanlığını yapıyor Konya’nın Beyşehir ilçesinde üniversite mezunu besici, bilgi sahibi olmak ve hayvanlarına daha iyi bakabilmek için laborant ve veteriner sağlık bölümünü okuyor, ziraat mühendisliği okumayı hedefliyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir besici, geçtiğimiz yıllarda kurdukları çiftlikte küçük ve büyükbaş hayvanın yanı sıra kaz ve yaban ördeği de yetiştiriyor. İşletme bölümü mezunu üniversiteli besici, hayvanlarını daha iyi bakabilmek için iki yıllık laborant ve veteriner sağlık bölümünde öğrenim görürken, sonrasında ziraat mühendisliği okumayı hedefliyor.
Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Yeşildağ Mahallesi'nde besicilik yapan 38 yaşındaki Adem Gökoğlan, İskele mevkisi yakınlarında kardeşleriyle birlikte sahip olduğu çiftlikte çok sayıda koyun, kuzu ve sığırın yanı sıra kaz ve yaban ördeği de besliyor. Çiftlikteki yetiştirdiği hayvanların çobanlığını yapan, beslenmesi, bakımı ve sağlığı ile de yakından ilgilenen işletme mezunu üniversiteli Adem Gökoğlan, aynı zamanda beslediği hayvanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için iki yıllık laborant ve veteriner sağlık bölümünde de öğrenim gördüğünü belirtti.
Buradan mezun olduktan sonra da ziraat mühendisliği okumayı hedeflediğini anlatan Gökoğlan, "Kaz, yaban ördeği, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştirdiğimiz çiftlikte bu işleri yürütürken ben daha çok çobanlık ve veterinerlik bölümüyle ilgileniyorum. Kardeşlerim ise işin diğer bölümlerinde mesai harcıyor. Bu çiftliği küçük ve büyükbaş hayvancılık yapmak amacıyla kurduk ama hobi amaçlı olarak geçen yıl kaz da satın aldık. Şimdi ise üreyerek sayıları 5 iken 25 kadar oldu. Kazlar arasında yabani ördeğin evcilleştirilmişi diyebileceğimiz pekin ördeği de var. Zevk için aldık ama nüfusları giderek artıyor. Çiftliğimizin hemen önünde beslenmelerinin yanı sıra sürekli içinden çıkmadıkları doğal ortamda su imkanı da var. Kış şartları zor olsa da hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Kazlar insanlara çok yatkın, ‘gel’ diye çağırdığımızda geliyor, ‘git’ dediğimizde ise gidiyor. Aramızdaki iletişim çok iyi. Hayvanlarımız buradaki küçük doğal göletten suyunu içiyor. Kazlar ve ördekler ise sabah akşam hep suyun içindeler. Burada kazların arasında yetiştirdiğimiz yaban ördeğini ise bir yerden aldık. Yabani ördeğin evcilleştirilmiş türü bunlar, insanlara alışmış hali. Hobi için aldım, o da üredi ama kazlara benzemiyor. İnsana biraz yabani, kazlar gibi değil” dedi.
Çiftlikte yetiştirdikleri küçük ve büyükbaş hayvanlarla ilgili bilgiler de veren Gökoğlan, şunları kaydetti:
“Çiftliğimizde 500 civarı küçükbaş var. Küçükbaşlardan 100’ü kuzuladı, daha da kuzulayacak olanlar var. 500 küçükbaşın yarısına yakını anaç, geriye kalanlar ise geçen senenin kuzuları. 70 kadar da büyükbaş var. Onların da 3035’i anaç, buzağısı olacak. Diğer kalanları ise evvelki senenin buzağıları. Kış şartlarında zor olsa da yazdan samanını yemini kattığımız için beslenmeleri konusunda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Kar yağdığında yayılıma salamıyoruz ama suyunu hemen yanımızda bulunan küçük göletten sağlıyoruz. Sulama için çıktıklarında gezeleyip dolaşma imkanları oluyor. Günde üç kez suluyoruz. Diğer besihanelerden burası bazı avantajlara sahip. Suyunun sıcak olması, köyle iç içe olmaması, dağlık alanda olması nedeniyle özellikle bahar ve yaz döneminde imkanlarımızın çok iyi olduğunu düşünüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil çarpan Mücahit, hayatını ...
Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti
Konya'da öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor
YEREL HABERLER Konya'da öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor
Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Konya’da 13 flamingo soğuktan öldü Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda flamingoların ölü bulunmasının ardından belediye ekipleri yemleme çalışması yaptı
YEREL HABERLER Konya’da 13 flamingo soğuktan öldü Halkapınar ...
Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı
YEREL HABERLER Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı
Konya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu
Konya'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
KTO Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında iş birliği
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu ...
Kadir Şeker’in dershane arkadaşı: “Kadir canı pahasına geleceği pahasına bir kadını korumak istedi"
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in dershane arkadaşı: “Kadir canı ...
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
YEREL HABERLER Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza
YEREL HABERLER Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ...
Başkan Pekyatırmacı esnaf odaları başkanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı esnaf odaları başkanlarıyla ...
Konya'da 4.Ulusal Bilim Kampı başladı
YEREL HABERLER Konya'da 4.Ulusal Bilim Kampı başladı
Konya’daki bakkal ve marketlerin çalışma saatlerine düzenleme
YEREL HABERLER Konya’daki bakkal ve marketlerin çalışma saatlerine ...
Karatay'da 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' konferansları başlıyor
YEREL HABERLER Karatay'da 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' ...
Kadir Şeker’in babası: "Ben Kadir’i Türkiye’ye emanet ettim artık" Baba Cengiz Şeker: “Biz vicdansız bir insan değiliz, biz acımasız bir insan değiliz "Biz böyle olaylara karışacak insanlarda değiliz ama anlık bir şey"
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in babası: "Ben Kadir’i Türkiye’ye emanet ...
KOSKİ’nin yeni internet sitesi hizmete sunuldu
YEREL HABERLER KOSKİ’nin yeni internet sitesi hizmete sunuldu
Konya'da elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya'da elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza
Tuba'yı 46 bıçak darbesiyle öldüren eşi: Ben hep yapıcı olmaya çalıştım
YEREL HABERLER Tuba'yı 46 bıçak darbesiyle öldüren eşi: Ben hep ...
TDBB Başkanı Altay, Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER TDBB Başkanı Altay, Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti
(Görüntülü) İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü ...
İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu
YEREL HABERLER İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X