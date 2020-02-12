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Selçuklu bir sağlık yatırımına daha kavuştu

İHA

Selçuklu bir sağlık yatırımına daha kavuştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sağlık hizmeti alanındaki yatırımlarından biri olan 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu düzenlenen törenle açıldı.
Selçuklu Belediyesi ilçenin her noktasına eğitimden, sağlığa, sosyal yatırımlardan spora bir çok alanda hizmet üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede Şeyh Şamil Mahallesinde yapımı tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

“Sağlık alanında Selçuklu’ya 60 Milyonluk yatırım yaptık”
Selçuklu’da her alanda yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bunun yanında da her alan da belediye olarak hem toplumumuzun huzuru, refahı için hem de çalışanlarımızın görevlerini en iyi şartlarda yerine getirmek için elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz. Sağlık alanında da birçok yatırıma Selçuklu Belediyesi olarak imza attık. Yakın zamanda Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), Numune Hastanesi Polikliniği, 2 Nolu ve 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuarı, 112 Acil Hizmetler Merkezi gibi yatırımları ilçemize kazandırmış olduk. Bugün de 9 Nolu 112 Merkezimizin açılışını hep birlikte yapmış olacağız. 112 merkezlerimizde çalışan sağlık görevlilerimiz çok zor şartlarda görevlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz de onların bu zor görevlerini bir nebze de olsa kolaylaştırmak amacıyla bu merkezileri en iyi şekilde inşa etmeye gayret ediyoruz. İlçemiz için hayırlı bir hizmet oldu ve bunların sayısını da inşallah artırarak devam ettireceğiz. Hem belediye olarak hem de hayır severlerimiz olarak bu yatırımları sürdürüyoruz. Son dönemde 60 milyon tutarındaki bir yatırımı sağlık alanında yapmış olduk. Bütün bu projeleri hayata geçirmemizde kurumlarımızla ciddi bir dayanışmamız var. Bu konuda da İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Birlikte bütün bu faaliyetleri birlikte yürütüyoruz. Onlar da bu hizmetlerin yürütülmesinde gayret gösteriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Belediyemizle yaptığımız iş birliği tüm Türkiye’ye örnek olacak projelere vesile oluyor”
Programda konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Selçuklu Belediyesinin sağlık alanına yaptığı katkıların bir örneğine daha şahitlik ediyoruz. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ülkemizde gerçekten dünya markası haline gelen bir hizmet. Çalışan memnuniyetini sağladıktan sonra hasta memnuniyetinin oluşacağı kanaatindeyiz bu amaçla hizmet ediyoruz. Bu kapsamda 20 civarında istasyonumuzu yeniledik. Ama Selçuklu Belediyemizin inşa ettiği bu istasyon kalite ve güzellik açısından artık zirvede yer alıyor bu anlamda özellikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir iş birliğimiz var bunların her biri de Türkiye’ye örnek projeler örneğin 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezimiz ve Sağlıklı Hayat Merkezimiz bakanlığımızın dikkatini çeken çok güzel bir hizmet. Yine Yazır bölgemizde çok yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin katılımıyla açtığımız İlk Adım Ebe Gebe Okulu Projemiz ülkemize örnek olacak proje başkanımız bu konuda her anlamda bize destek oldu. Bu birliktelik hem ülkemize hem de işlerimize bereket oluyor Belediyemizle, müdürlüğümüzle ve hayırseverlerimize bu işbirliğini sürdüreceğiz. Ben tekrar Selçuklu Belediye Başkanımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Konya İş birliğinde zirveyi yaşıyor”
Yerel yönetimler arasındaki uyumun bu dönemde zirve yaptığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, "Yerel yönetimlerin dışında kurumlar arası iş birliği de son derece hızlandı. Bu da hemşehrilerimizin işlerinin daha hızlı görülmesini ve milletimiz için örnek çalışmaların ortaya koyulmasını sağlıyor. Bu duygu ve düşüncelerle açılışını yaptığımız tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Cenabı hak kazasız belasız hızır gibi yetişeceğiniz ve insanların sıkıntılarına çare olacağınız hayırlı hizmetler nasip etsin" dedi.

“Bu tesis Konyamıza ve Selçuklumuza hayırlı olsun”
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da, “Sağlıktaki en temel birimlerin bu kadar güzel kolay ilk ulaştığı yerlerde bu kadar nezih yerlerde hizmet vermesini görmekten son derece mutlu olduğumuzu söylemek isteriz. Tesisin kazandırılmasında emeği geçen başta Selçuklu Belediye Başkanımıza onun nezlinde tüm çalışanlarımıza il ve ilçe sağlık müdürü ve onun personeline ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah gelen herkes iyileşir şifa bulur buraya gelen herkes buradan en güzel şekilde hizmetini alır buranın Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını dilerim. Çalışan arkadaşlarımıza da inşallah çalıştıkları sürece başarılar dilerim hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 9 Nolu 112 Acil Hizmetleri İstasyonu açılışı protokol üyelerin tarafından gerçekleşti. Heyet açılış sonrasında tesisi gezerek personellerle sohbet etti. Başkan Pekyatırmacı ve beraberindekiler 112 Acil Hizmetler İstasyonu yanında yer alan daha önce Selçuklu Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezini de ziyaret ederek buradan hizmet alan hastalarla hasbihal etti. Protokol bölgede yer alan esnaflara da selam vererek hayırlı işler temennisinde bulundu.
112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu binasında gerçekleştirilen açılış törenine, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve 112 Acil Sağlık Çalışanları katıldı.

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