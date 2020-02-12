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Konyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi başladı

İHA

Konyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllığına anlaştı. Bülent Korkmaz, Konya'da olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, "Tabii bu mutluluğumuzu sonuçlarla da devam ettirmemiz gerekir. Ama ben burada özellikle Aykut Kocaman hocama, abime çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada çok önemli başarılara imza attı. İnşallah ileriki yıllarda biz de bu başarıları yakalarız" dedi.
Süper Lig takımlarından Konyaspor, Aykut Kocaman’dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz’ı getirdi. 1,5 yıllığına anlaşılan tecrübeli teknik adam için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy'un ve yönetiminin eşlik ettiği törende imzalar atıldı. İmzaların atılmasının ardından konuşan As Başkan Aksoy, "Geçen hafta evimizde oynadığımız Denizlispor karşılaşması sonrası Aykut Kocaman ile pazar günü karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Konyaspor hedefleri doğrultusunda belli bir başarıya koşan bir camia. Maalesef beklenen skorların gelmeyişi veya beklentilere karşılık alamamak bu duruma getirdi ve hocamızla karşılıklı yollarımızı ayırdık. Biz ona teşekkür ettik, o bize teşekkür etti. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Yeni dönem başlarken de yönetim kurulumuzla pazar günü yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde birkaç hocayla görüşmek üzere bir komisyon kurduk ve yönetim kurulundan yetki aldık. Birkaç görüşme sonrasında yeni dönemde Konyaspor’a yine aynı hedefler doğrultusunda, aynı projeyle katkı sağlayacağını düşündüğümüz hocamız Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardık. Konyaspor'un camiasıyla inşallah yeni dönemde başarılara koşarak emin adımlarla o özlenen, o istenen hedeflerine varacağına hiçbir şüphemiz yok. Onun için hocamıza tekrar burada hem hayırlı olsun diliyorum hem Konyaspor’daki bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Korkmaz: "İnşallah Konyaspor’u düşündüğü hedefe bizler ekip olarak ulaştırırız"
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ekip olarak şanslı olduklarını dile getirerek, "Çünkü çok güzel bir şehre, tesisleri çok güzel olan, stadı çok güzel olan ve taraftarıyla bütünleşen bir futbol şehrine geldik. Bu bizim için gerçekten büyük bir şans. Burada olmaktan ekip olarak son derece mutluyuz. Tabii bu mutluluğumuzu sonuçlarla da devam ettirmemiz gerekir. Ama ben burada özellikle Aykut Kocaman hocama, abime çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada çok önemli başarılara imza attı. En azından bu bize bir yol gösterdi. İnşallah ileriki yıllarda biz de bu başarıları yakalarız. Zaten hedefimiz, düşüncemiz bu. Konya şehri, Konyaspor bunu taraftarıyla, yönetimiyle hak ediyor. Çünkü o kadar güzel tesisi, o kadar güzel stadı var ki, biz burada başka takımın teknik direktörü olarak geldiğimiz zaman tam deplasman takımı olarak görüyorduk kendimizi. Dolayısıyla bu imkanı verdikleri için ben ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Konyaspor’u düşündüğü hedefe bizler ekip olarak ulaştırırız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Konyaspor yönetimi ile Bülent Korkmaz ve ekibi birlikte fotoğraf çektirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın ekibinde; Mustafa Sarp, Ercan Kılıç, Cengiz Demirel, Tamer Sivrikaya ve Nezihi Ali Boloğlu bulunuyor.
Bülent Korkmaz, Süper Lig’in 22. haftasında cumartesi günü saat 17.00’de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor Göztepe karşılaşmasında takımın başında olacak.

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