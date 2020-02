Başkan Kavuş, mezun olduğu Havzan Kur’an Kursu’nda

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hafızlık icazetini aldığı Havzan Nuraniye Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular’ın da iştirak ettiği ziyarette Başkan Kavuş’u Kurs Müdürü Cevdet Akan ve Kur’an Kursu hocaları karşıladı. Havzan Nuraniye Kur’an Kursu Müdürü Cevdet Akan, Başkan Mustafa Kavuş’a kurs hakkında bilgi verdi. Hafız sayısının 28 Şubat sürecinde 4 ya da 5’e kadar düştüğünü belirten Akan, kursun artık her yıl 50 civarında hafız yetiştirdiğini ifade etti. Havzan Kur’an Kursu’nun kurucuları Şerafettin Demirkaya ve İsmail Kaya ile kursun eski ve yeni hocalarıyla da sohbet eden Başkan Kavuş, kendisinin de bu sıralardan yetiştiğini hatırlatarak, “Bana Kur’an’ı öğreten ve sevdiren hocalarımla birlikte önemli fedakarlıklar göstererek hafız yetiştiren tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ziyaretinde öğrencilerle de sohbet eden Başkan Kavuş, daha sonra öğrencilik günlerindeki gibi tabldot sırasına girip Kur’an talebeleriyle birlikte yemek yedi.



“Hafızlık sorumluluğumuzu ve hassasiyetimizi kat be kat artırıyor”

Yemek sonrasında öğrencilere kısa bir konuşma yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geçmişinde övündüğü ve gururla bahsettiği şeylerin başında, hafızlığının ve hafızlık belgesini Havzan Kur’an Kursu’nda İsmail Ketenci Hoca’nın öğrencisi olarak alması olduğunu söyledi. Ziyarete birlikte geldiği AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Pirinç’in de bu kursta eğitim aldığını ifade eden Başkan Kavuş, “İsmail Ketenci Hocam bize yolda yürürken bile küçükte olsa bir hata yapmamamız konusunda sürekli tavsiyelerde bulunurdu. Çünkü bizim yapacağımız en küçük hata bize değil hafızlık sıfatımıza mal edilebilirdi. Sorumluluğumuz ve hassasiyetimiz her zaman en üst seviyedeydi. Bu sebeple Başkan Adaylığı sürecinde hafız olduğumu söyleyip söylememekte de tereddüt ettim. Çünkü yapacağımız bir küçük hatanın hafızlığa söz getirir endişesi taşıyoruz. Hafızlığımız sebebiyle hangi konu olursa olsun sorumluluğumuzun herkesten kat be kat fazla olduğunun bilincindeyiz. Ne kursumuza ne hafızlığımıza söz getirmemek için çok daha hassas davranmaya gayret gösteriyorum. Böylece hafızlık koruyucu kalkanımız oldu. Sizlerde de böyle olur inşallah. Bu sıralarda okuyup birçok farklı makamlarda bu ülkeye hizmet eden insanlar var. Sizde öyle olacaksınız. Sizi bu yolunuzdan ayırmaya çalışanlara izin vermeyin. Hafızlık, Allah’ın bir lütfudur. Bu lütfun şükrünü en güzel şekilde eda etmeniz gerekiyor. Kapımın hem kursumuza, hem hocalarımıza hem de siz hafızlık talebelerine sonuna kadar açık olduğunu da bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

