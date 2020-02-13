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Başkan Altay: “Konyamızı geleceğe taşımak hepimizin görevi”

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelecek stratejisinin ve vizyonunun belirlenmesi amacıyla "Konya Şehir Politikaları AnaliziŞehir Şurası" gerçekleştirdi.

Başkan Altay: “Konyamızı geleceğe taşımak hepimizin görevi”

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelecek stratejisinin ve vizyonunun belirlenmesi amacıyla “Konya Şehir Politikaları AnaliziŞehir Şurası” gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin gelecek stratejisinin ve vizyonunun belirlenmesi amacıyla “Konya Şehir Politikaları Analizi Şehir Şurası” gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, “Bu çalışma çok önemli ve kıymetlidir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ilçe belediyelerimize bu istişarenin düşünülmesinden bu noktaya getirilmesine katkı sağlayan ve ortaya çıkarılan planları uygulayacak uyacak kişilerin hepsini tebrik ediyorum. Daha güzel bir şehir ve ülke için bunlar olmazsa olmazlardır” dedi.

“Bizim şehir için hayallerimiz, projelerimiz var”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da yaşayan herkesin bu şehre ‘Benim Şehrim’ demesini arzu ettiklerini belirterek, şehrin herkesin ortak paydası olduğunu söyledi. Geçmişte Selçuklulara payitahtlık yapmış ve 10 bin yıldır şehir kültürü olan bir şehirde; Hazreti Mevlana’nın sözlerinin, eserlerinin neşredildiği, Sultan Alaaddin’in gezdiği sokaklarda yaşadıklarını ifade eden Başkan Altay, “Konyamızı geleceğe taşımak hepimizin görevi. Bizim şehir için hayallerimiz, projelerimiz var. Bu şehirde yaşayan herkesin buna katkı vermesini arzu ediyoruz. Onun için böyle geniş çaplı bir program düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehrimizi hep birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlamaya devam edeceğiz”
Göreve geldikleri günden bu yana toplumun her kesimiyle istişareyi bir gelenek haline getirdiklerini, bu maksatla da şehrin geleceği adına önemli bir adım atarak Şehir Çalıştayı’nı başlattıklarını dile getiren Başkan Altay, “Her zaman söylüyoruz; Konya olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizde, şehir olarak şehrin geleceği için ortak hareket etmemizdedir. Şehrimizi hep birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlamaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“Konya özellikle bu dönem çok iyi bir sinerji oluşturdu.”
Hep birlikte çok güzel bir şehir inşa ettiklerini ve şehrin sahip olduğu bütün güzelliklerin dünyaya anlatılması gerektiğine işaret eden Başkan Altay, “Konya hakikaten Türkiye’nin belediyecilik alanında en önemli hizmetlerin yürütüldüğü şehirdir. Konya bugün; tarihiyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, üretim gücüyle, eğitim kalitesiyle ve içinde yaşayan insanlarıyla Türkiye’ye örnek bir şehir. Dünyada ve ülkemizde artık şehirler yarışıyor. Artık şehir içinde rekabet dönemi sona ermiştir. Bundan sonra hep birlikte şehrimiz için rekabet etme zamanı. Onun için birlik ve beraberlik çok önemli. Bu şehre dair fikri olan herkesi dinlemek, herkesin sürece katkı koymasını sağlamak çok önemli. Konya özellikle bu dönem çok iyi bir sinerji oluşturdu. Bu şuradan çıkacak sonuçları çok önemsiyoruz. Sadece belediye hizmetleri yaparak bu şehri geleceğe taşıyamayız. İstihdamlar, insanların yaşayabilecekleri iyi bir çevre ve insanlar için iyi bir sosyal hayat oluşturmamız lazım. Bu toplantıya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Buradan çıkacak sonuçlar bize yön verecek
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, istişarenin önemine vurgu yaptığı konuşmasında düzenlenen şuranın şehir için çok önemli olduğunu belirterek, “Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda, yürüteceğimiz işlerde mutlaka buradan çıkacak sonuçlar bize yön verecek. Bizim çalışmalarımızı, istikametimizi belirleyecek” açıklamasını yaptı.

“Sonuçlar daha doğru, daha akılcı her şeyden öte bereketli oluyor
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, birlik ve beraberliğin neticesinde bereket olduğunu kaydederek, “Şu anda şehri yönetenler olarak, merkezdeki 4 belediye başkanımızla beraber, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere seçildiğimiz günden bu yana şehri yönetirken ortak aklın, ortak kararın tavan yaptığını düşünüyorum. Böyle yaptığımız zaman sonuçlar daha doğru, daha akılcı her şeyden öte bereketli oluyor” dedi.

“Sonuçların gelecek vizyonumuza önemli katkı sunacağına inanıyorum”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 200 yıldan fazla Selçuklulara başkentlik yapan Konya’nın bir şehir kimliği olduğunu belirterek, “Bu şehrin de doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri var. Bunların ön plana çıkarılması adına bu şurayı çok önemsiyorum. Buradan çıkacak sonuçların gelecek vizyonumuza önemli katkı sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından; 31 ilçede muhtarlar, esnaflar kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mülakat ve anket şeklinde yapılan araştırma ile yine 31 ilçeden geniş katılımla gerçekleşen bölge bazlı istişare toplantılarından çıkan sonuçlar açıklandı. Büyük Şehir Şurası, özellikle Şehir Politika Analizi ve Şehir Strateji Belgesinin hazırlanması için büyük bir girdi sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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