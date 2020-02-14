Anadolu Lisesi heyetinden Başkan Akkaya’ya ziyaret

Konya’nın Akşehir ilçesinde Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Aytaç, Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi Müdürü Salim Bozkurt, Okul Müdür Yardımcısı Hayri Gürler, Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Güvendik, Beden Eğitimi Öğretmenleri Murat Avcı, Yusuf Özcan, Halil Karadere, Münazara Sorumlusu Fadime Yıldız Yılmaz, Okul Basketbol Takımı ve diğer spor branşlarındaki takımların kaptanları olan öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Salim Bozkurt, ilçe genelinde yapılan spor müsabakalarında okul takımlarının başarılara imza attığına değinerek erkek basketbol takımının Akşehir ve bölge birincisi olduğunu, kız basketbol takımının ise Akşehir, bölge ve Konya birincisi olduğunu belirtti. Ayrıca okulun Erkek Voleybol, Kız Voleybol B, Erkek Futsal takımlarının Akşehir ve bölge birinciliklerini elde ettiğini söyleyen Bozkurt, Erkek Hentbol, Genç Kız Voleybol A takımlarının da Akşehir ikinciliği olduğunu, Genç Kız Voleybol A takımının bölge ikinciliğini de elde ettiğini söyledi.

Akşehir genelinde geçtiğimiz yıl 4 yıllık üniversiteye yerleşen öğrenci sayısının yarısına yakınının kendi okullarından olduğunun altını çizen Müdür Bozkurt, okullarından 89 öğrencinin 4 yıllık bir fakülteye yerleştiğini kaydetti. Münazara yarışmasında da okulunun Akşehir birincisi olduğuna dikkat çeken Bozkurt, bu başarılarda kendilerine desteklerini esirgemediği için de Başkan Akkaya’ya teşekkür etti.

Akşehir’in eğitim kalitesi ve aldığı başarılar ile Konya’daki merkez ilçelerden sonra birinci ilçe olduğuna vurgu yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, öğrencilerin derslerinde aldıkları başarılar kadar spor faaiyetlerindeki başarıları ile de gurur duyduklarını belirterek aldıkları başarılar için başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere okul idarecilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik etti.

Başkan Akkaya; Akşehir Belediyesinin eğitim ve spor faaliyetlerine verdiği önemin altını çizerek bu konularda üzerlerine düşen desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyaretin sonunda Okul Müdürü Salim Bozkurt tarafından Başkan Akkaya’ya bir teşekkür plaketi takdim edilirken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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