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Selçuklu’da Malazgirt Mahallesi Emekliler Lokali ve Muhtarlık Ofisi açıldı

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Malazgirt Mahallesi Emekliler Lokali ve Muhtarlık Ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Selçuklu’da Malazgirt Mahallesi Emekliler Lokali ve Muhtarlık Ofisi açıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Malazgirt Mahallesi Emekliler Lokali ve Muhtarlık Ofisi düzenlenen törenle açıldı.
Ortak akıl ve istişare kültürüne ayrı bir önem veren Selçuklu Belediyesi yatırımlarını bu vizyonla gerçekleştirmeye devam ediyor. Aynı kapsamda inşa edilen Malazgirt Mahallesi Emekliler Lokali ve Muhtarlık Ofisi düzenlenen törenle Malazgirt Mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

“Mahalle sakinlerimiz en rahat şekilde buradan hizmet alacaklar”
Mahalle konağı açılışında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediyeler olarak çok sayıda hizmeti bir arada yürütmeye çalışıyoruz. En başta temel belediyecilik hizmetlerini yürütmek, en iyi şekilde gerçekleştirmek bizim görevimiz. Bunun yanında sağlıktan spora, sanata, kültüre varıncaya kadar çok değişik alanlarda da yatırımlarımıza devam ettiriyoruz. Bu kapsamda mahallelerimizde sosyal tesisler üretiyoruz. Hem gençlerimize, hem hanımlarımıza, hem çalışanlarımıza hem de emeklilerimize yönelik çok sayıda yatırımı yapıyoruz. Malazgirt mahallemizde bir muhtar ofisimize bununla birlikte emekli konağı ihtiyacı daha önce bize belirtilmişti. Bununla ilgili planlamalarımızı yaptık. Eski bir mahalle olduğu için yer bulmak kolay olmadı. Bu nedenle uzun süre yer arayışlarımız oldu ama en iyi şekilde parkımızın içinde konumlandırdık. Burada planlama çalışmalarında Büyükşehir Belediyemizin, belediyemizin meclisimizin çok büyük gayretleri oldu. Ben onlara bu gayretlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten hem mahallemizin yerleşim noktasında planlamasını etkilemeyecek şekilde hem de ulaşım noktasında herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir lokasyonda bu işlemi yapmış olduk. Burada inşallah emeklilerimiz güzelce vakit geçirecekler. Biz de burada onların huzurlu vakit geçirmeleri için her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Yine muhtar ofisimizden de mahallelimiz en rahat şekilde buradan hizmet almış olacaklar. Tüm mahalle sakinlerimize, emeklilerimize, değerli muhtarımıza hayırlı olsun diyorum. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

"Buralardaki ahenk Selçuklu’nun bir yansımasıdır"
Muhtarlıkların vatandaşın hizmete ulaşması noktasında ilk adres olduğunu ifade eden Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Bu noktaların böyle güzel böyle nezih olmasından dolayı çok mutluyuz. Belediyemize ve diğer birimlerimize bu güzelliği ve ahengi bir arada sundukları için teşekkür ediyorum. Yapılan bu binanın ilçemize ve mahallemize hayırlar getirmesini ve güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum" dedi.

“Emekli Lokallerimiz tecrübe ve birikimin kaynağı”
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “Cenabı Hak hepimize sağlıklı bir şekilde emekli olmayı nasip etsin .Bu merkezler aynı zamanda çok büyük tecrübe birikimlerinin oluştuğu yerler. Büyüklerimizin buralarda fikir alışverişinde bulunması için çok uygun bir ortam var. Emekli lokallerimizi bu açıdan çok büyük potansiyellerin biriktiği yerler olarak görüyorum. Milletimize, şehrimize faydalı olacak fikirler, ameller buralardan çıkmasını Cenabı Hak nasip etsin. Hayırlı olsun, kazasız belasız hizmetler diliyorum” şeklinde konuştu.

"Belediyelerimiz şehrimizi el birliğiyle geleceğe hazırlıyor"
Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Huzur şehri Konyamızı yöneten değerli devlet büyüklerimiz ile bu şehri büyütmek ve güçlü kılmak adına gayret ediyoruz. Belediyelerimiz mahallelerimizin ihtiyacı her neyse o ihtiyaca göre okul, sağlık ocağı veya bugün açılan tesisimiz gibi her alanda bu şehrin insanlarının ihtiyacını karşılamak, geleceğe hazırlamak adına insanımız ile birlikte seferber olup hizmet veriyor. Bu tesisimizde sayın muhtarımız bir taraftan mahallemize hizmet verirken diğer taraftan mahalle insanımızla geleneklerimizi yaşatabilecektir. Başta belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Başkanımız Selçuklu’da her yerde”
Selçuklu Belediyesinin yatırımlarının her noktaya ulaştığını kaydeden Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Malazgirt Mahalle Muhtarı Mustafa Avcıoğlu, "Nüfus ve yüzölçümü ne kadar büyürse büyüsün çalışmalarımız o kadar artmaktadır. Bizler vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz Derdimiz millet, işimiz hizmet. Selçuklu Belediyemizin camilerde, okullarda, sağlık alanında , emekliler konağında ve birçok yerde hizmeti mevcut. Vatandaşımız belediyeye gitmiyor başkanımız vatandaşımızın ayağına geliyor bu anlamda kendilerine minnettarız. Emekli lokali ve muhtar ofisi binası yatırımları için sayın başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Açılış sonrasında başkan Pekyatırmacı ve beraberindeki protokol Malazgirt Emekli Lokalindeki vatandaşlarla sohbet etti. Malazgirt Mahallesi Emekliler Lokali ve Muhtarlık Ofisi önünde gerçekleşen açılış törenine Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Malazgirt Mahalle Muhtarı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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