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AK Parti ilçe başkanları vefa programında buluştu

İHA

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kuruluşundan Günümüze İlçe Başkanları Buluşması" programında bugüne kadar Konya'da görev yapan ilçe başkanları bir araya geldi. İlçe Başkanlarına Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür mektubu takdim edildi.

AK Parti ilçe başkanları vefa programında buluştu

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kuruluşundan Günümüze İlçe Başkanları Buluşması” programında bugüne kadar Konya’da görev yapan ilçe başkanları bir araya geldi. İlçe Başkanlarına Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür mektubu takdim edildi.
2001 yılından günümüze Konya’nın 31 ilçesinde görev yapmış ilçe başkanları, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa programında buluştu. Kuruluşundan günümüze ilçe başkanları programında, ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür mektupları takdim edildi.
Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti olarak 18 yılda çok büyük işlere imza attıklarını ifade ederek, “Geriye dönüp şöyle bir baktığımızda 2001 yılında arkadaşlarımız zor şartlarda teşkilatları kurmak için çok büyük çaba sarf etmişlerdi. Aradan geçen zaman diliminde ahirete uğurladığımız kıymetli ilçe başkanlarımız da oldu. Yalıhüyük’te Niyazi Atalay, Taşkent’te Abdülbaki Acet, Hadim’de Ali Singil, Akşehir’de Ekrem Çavdar, Doğanhisar’da Hikmet Kocaoğlan’ı ebediyete uğurladık. Yine İl ve ilçe yönetimlerimizde ahirete uğurladığımız arkadaşlarımız oldu. Son olarak da Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta’nın babasının vefat haberini aldık. Kendisi babasının cenazesi sebebiyle programımıza katılamadı. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Aslolan bu davaya aidiyettir”
AK Parti’de makamlardan çok davaya hizmetin önemli olduğuna değinen Angı “2001 gibi zorlu bir dönemde yola çıktık ve 2002 seçimleriyle milletiniz partimize büyük bir teveccüh gösterdi. İl ve ilçe başkanlarımızdan kimileri milletvekili olarak kimileri de belediye başkanı olarak bu davaya ve ülkemize hizmet ettiler. Kongre dönemlerinde görev değişimleri oldu. Önümüzde de 7. Olağan Kongre sürecimiz bulunuyor. 22 Şubat’ta İlçe Kongrelerimizin startını veriyoruz. Bu süreçte kimi başkanlarımız nöbetlerine devam edecek kimileri ise nöbetlerini devredecekler. Aslolan bu davaya aidiyettir. Genel Başkanımıza katkıda bulunabilmektir. Bu davanın kurucusu Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem ülkemizde hem de dünyada pek çok başarıya imza attı. Allah kendisinden razı olsun ve başarıları daim olsun” şeklinde konuştu.

“Dünya’nın umudu Türkiye”
Türkiye’nin içeride ve dışarıda yoğun bir gündeme sahip olduğunu ifade eden Başkan Angı, “Ülkemizin gündemi son derece sıcak. Bölgemize rahat yüzü yok. Birçok canlar yanıyor. Kış günü evsiz barksız kalan insanların tek umudu Türkiye. Bizler de AK Parti davasının neferleri olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek adına tüm ekiplerimizle çalışmaya, liderimize şehrimizin o güçlü desteğini devam ettirmek için çaba sarf etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu gayret ilk günkü gibi devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız partimizin kuruluşundan bu yana teşkilatlarımızda görev yapmış ilçe başkanlarımıza bir teşekkür mektubu gönderdi. Bizler de hem uzun zamandır görüşmediğimiz dava arkadaşlarımız ile bir araya gelmek hem de emanetlerini kendilerine iletmek üzere bu programı düzenledik. Ben tekrar bugüne kadar ki gayretleriniz, emekleriniz ve bugünkü programımıza teşrifleriniz için teşekkür ediyorum ” diye konuştu.
AK Parti’nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ise, partilerinin ülkemizin varlığını ilelebet devam ettirilebilmesi sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi.
Program protokol konuşmalarının ardından ilçe başkanlarına teşekkür mektubu takdimi ile son buldu.

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