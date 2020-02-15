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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 1-3

DHA

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Ali Turan (xx), Uğur Demirok (xx), Guilherme (xx), Jevtovic (xx)(Dk.62 Mak x), Jonsson (xx)(Dk.71 Amir Hadziahmetovic x), Shengelia (xxx), Milosevic (xx), Ömer Ali Şahiner (xxx)(Dk.66 Hurtado x), Bajic (xx)
GÖZTEPE: Göktuğ Bakırbaş (xx) Gassama (xx), Alpaslan Öztürk (xx), Titi (xx), Berkan Emir (xx), Castro (xxx)(Dk.84 Borges x) , Soner Aydoğdu (xx), Serdar Gürler (xxx)(Dk. 88 Mossoro x), Napoleoni (xxx), Halil Akbunar (xxx), Wilczek (xx)(Dk.72 Jerome x)
GOLLER: Dk. 34 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 39 Serdar Gürler, Dk. 69 Castro, Dk. 74 Halil Akbunar (Göztepe)
SARI KARTLAR: Guilherme, Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in 22'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Serdar Gürler, Castro ve Halil Akbunar kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısını Ömer Ali Şahiner'den geldi. Bu sonuçla birlikte 20 puanda kalan ev sahibi takımın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
KORKMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI
Hafta içerisinde Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Korkmaz, yeşil beyazlı takımın başında ilk kez sahaya çıktı. Taraftarlar, maç öncesi Bülent Korkmaz'a 'Hoşgeldin' tezahüratlarında bulundu. Korkmaz, ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 
YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATLARI
Konuk takımın üçüncü golünün ardından ev sahibi takım taraftarları 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı. 
12'nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jevtovic'ten seken topu önünde bulan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 
22'nci dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
23'üncü dakikadra Guilherme'nin pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda araya giren Alpaslan Öztürk, kaleye giden topu kornere çeldi. 
26'ncı dakikada Shengelia'nın kullandığı fririkte kaleci Göktuğ Bakırbaş, meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
34'üncü dakikada Shengelia'nın pasında ceza sahası içerisinde topu göğsü ile kontrol eden Ömer Ali Şahiner'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0  
39'uncu dakikada sağ kanattan korner çizgisine inen Napoleoni'nin pasında altıpas içerisinde topla buluşan Serdar Gürler'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-1 
48'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Napoleoni'nin pasında topla buluşan Wilczek'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
60'ncı dakikada kaleci Serkan Kırıntılı'nın ceza sahası içerisinde Napoleoni'yi düşürmesi sonucu hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun 'VAR incelemesinde ofsayt olduğu belirtilmesi üzerine penaltı iptal edildi. 
65'inci dakikada Shengelia'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Mak'ın şutunu kaleci Göktuğ Bakırbaş güçlükle kornere çeldi. 
69'uncu dakikada sol kanattan korner çizgisine inen Napoleoni'nin ortasında Mak'ın uzaklaştıramadığı topu ceza yayı içerisinde önünde bulan Castro'nun sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-2
73'üncü dakikada Shengelia'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu güçlükle kornere çeldi.
74'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jerome'a çarpan top Amir Hadziahmetovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Göktuğ Bakırbaş kurtardı.
74'üncü dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Serdar Gürler'in pasına hareketlenen Halil Akbunar'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın üzerinden ağlarla buluştu:1-3
Karşılaşma, Göztepe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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