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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 31 üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 31 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Halil’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni’nin kaleci Serkan’ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu nedeniyle karar iptal edildi.
68. dakikada sol kanattan yapılan ortada Konyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topu önünde bulan Castro’nun şutu ağlarla buluştu. 12
73. dakikada sağ kanatta gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Shengelia’nın şutunu kaleci Göktuğ son anda kornere çeldi.
74. dakikada Serdar’ın uzun pasında topla buluşan Halil, ceza sahası dışından topu kaleci Serkan’ın üzerinden aşırtarak filelere yolladı. 13
90+3. dakikada Mak’ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan xx, Alparslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Konyaspor: Serkan x, Ali Turan x, Uğur xx, Skubic xx, Guilherme xx, Jevtovic xx (Mak dk. 62 x), Jonsson xx (Amir dk. 71 x), Shengelia xxx, Milosevic xx, Ömer Ali xxx (Hurtado dk. 66 xx), Bajic x
Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Alper, Şener, Ferhat, Daci, Thuram
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Göztepe: Göktuğ xxx, Alpaslan xx, Titi xx, Gassama xx, Erkan xx, Castro xxx (Mora dk. 84 ?), Soner xx, Serdar xxx (Costa dk. 88 ?), Napoleoni xx, Halil xxx, Kamil xx (Jerome dk. 73 x)
Yedekler: Eren, Silva, Tripic, Yalçın, Schwechlen, Deniz, Murat
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Ömer Ali (dk. 34) (Konyaspor), Serdar (dk. 39), Castro (dk. 68), Halil (dk. 74) (Göztepe)
Sarı kartlar: Guilherme, Jevtovic (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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