Konyaspor, iç sahada kazanmayı unuttu

-İttifak Holding Konyaspor, 8 maçtır sahasında kazanamıyor. Yeşil beyazlılar sahasındaki son galibiyetini ligin 6'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek elde etti.

Konyaspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Yeşil beyazlılar bu sonuçla birlikte iç sahada galip gelememe istikrarını sürdürdü. Konyaspor iç sahadaki son maçını ligin 6'ncı haftasında Kayserispor'u 2-1 yenerek elde etmişti. Yeşil beyazlılar bu maçtan sora sahasında oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet alırken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Konyaspor BTC Turk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 1-0, Trabzonspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-0, Göztepe'ye 3-1 mağlup olurken, Gençlerbirliği ile 1-1, Gaziantep FK ile 0-0 ve Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil beyazlılar iç sahadaki galibiyet hasretini 24'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa karşısında dindirmeye çalışacak.

536 DAKİKA SONRA SAHASINDA GOL ATTI

Konyaspor, sahasında galip gelemediği gibi gol atmayı da başaramıyor. Yeşil beyazlı ekip iç sahadaki son golünü 2 Kasım tarihinde ligin 10'uncu hafta maçında Gençlerbirliği karşısında bulmuştu. Ömer Ali Şahiner'in Göztepe maçının 34'üncü dakikasında attığı golle yeşil beyazlı ekip iç sahada 536 dakika sonra golle tanışmış oldu.

9 AY SONRA SAHADA

Öte yandan yeşil beyazlıların milli stoperi Uğur Demirok, 9 ay sonra ilk kez bir resmi maçta forma giydi. 2018-2019 sezonu başında takıma katılan Demirok, geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giydi. Sezon başında Aykut Kocaman'ın kararı üzerine kadro dışı bırakılan Demirok, hiçbir takımla anlaşamadı. Takımla birlikte devre arasındaki Antalya kampında çalışmalara katılan Uğur Demirok, ligin ikinci yarısında oynanan 4 maçta kadroda yer almasına karşın bu maçlarda forma şansı bulamadı. Uğur Demirok, dün oynanan Göztepe maçı öncesi sakatlığı nedeniyle Anicic'in kadrodan çıkartılması üzerine ilk kez forma giyme şansı yakaladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, Selim Ay'ın da cezalı olması nedeniyle Uğur Demirok'a defansta Ali Turan ile birlikte forma verdi. Uğur Demirok, Mayıs 2019'da Akhisarspor maçının ardından ilk kez resmi bir maçta forma giymiş oldu. Uğur Demirok Göztepe karşısında 90 dakika sahada kaldı.



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