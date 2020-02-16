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Kış ayında, kükürtlü suda şifa arıyorlar

DHA

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bulunan ve yerin metrelerce altından çıkartılan kükürtlü su, cilt-deri hastalıkları ve eklem rahatsızlıkları olanlardan yoğun ilgi görüyor. Jeoloji Mühendisi Özgür Mermer,  ''Şu anda mevcut bulunan kuyularımızın sıcaklığı 40 derece bandında. Vatandaşlarımızın kendi rahatsızlıklarında, cilt-deri hastalıklarında, eklem rahatsızlıklarında kullanabilecekleri şekilde yeryüzüne çıkartıyoruz. 2 bin 250 metreden çıkaracağımız 110 ila 130 derecedeki yüksek sıcaklıktaki suyla hem enerjiye dönük, hem de jeotermal de kullanılabilecek tüm alanlarda kullanılabilecek bir akışkan...

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bulunan ve yerin metrelerce altından çıkartılan kükürtlü su, cilt-deri hastalıkları ve eklem rahatsızlıkları olanlardan yoğun ilgi görüyor. Jeoloji Mühendisi Özgür Mermer,  ''Şu anda mevcut bulunan kuyularımızın sıcaklığı 40 derece bandında. Vatandaşlarımızın kendi rahatsızlıklarında, cilt-deri hastalıklarında, eklem rahatsızlıklarında kullanabilecekleri şekilde yeryüzüne çıkartıyoruz. 2 bin 250 metreden çıkaracağımız 110 ila 130 derecedeki yüksek sıcaklıktaki suyla hem enerjiye dönük, hem de jeotermal de kullanılabilecek tüm alanlarda kullanılabilecek bir akışkan elde edeceğiz" dedi.   
Akhüyük Mahallesi'ndeki sondaj çalışmaları geçen yıl yaz aylarında başladı. 130 metre ve 497 metre derinliğinde açılan iki kuyudan çıkartılan kükürtlü su bir yandan da vatandaşların hizmetine sunuluyor. Şu an da 2 bin 250 metre derinliğindeki kuyuda sondaj çalışmaları sürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Jeoloji Mühendisi Özgür Mermer, şunları söyledi:
"Şu an mevcut olan iki tane kuyumuz var. Bir tanesi 130 metre bir tanesi 497 metre olmak üzere. İkisinden de artezyen halinde herhangi bir pompaj sistemi kurmadan kuyuların kendi gücüyle suyu yeryüzüne çıkartıyoruz. Buranın varlığı daha önceden de bilinen bir yerdi.   8  havuzumuz bu sene içerisinde yapıldı. İki  kuyumuzdan sağladığımız akışkanlarla onları doldurup vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. MTA'nın raporları doğrultusunda 2 bin 250 metrelik yeni bir tane kuyumuz daha var. Oradaki sıcaklık buradaki sıcaklıktan daha fazla olacak. 110 ila 130 derece arasında bir sıcaklık bekliyoruz."
İNSANLAR ŞİFA BULMAK İÇİN BURAYA GELİYOR
Özellikle cilt-deri hastalıklarında ve eklem rahatsızlıklarına iyi geldiği gerekçesiyle insanların  geldiğini belirten Mermer, "Jeotermal kaynaklı suların kullanım alanları oldukça fazla. Seracılıkta kullanabiliyoruz. Bunların sıcaklık derecelerine göre kullanım alanları da değişiyor, Daha yüksek sıcaklıklarda olduğu zaman termal turizmde, enerji sistemlerine dönük yatarımlar yapabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin çıkardığının akışkanın sıcaklığı ile ilgili ve mevcut bulunan kuyularımızın sıcaklığı 40 derece bandında. Vatandaşlarımızın kendi rahatsızlıklarında, cilt-deri hastalıklarında, eklem rahatsızlıklarında kullanabilecekleri şekilde yer yüzüne çıkartıyoruz. 2 bin 250 metreden çıkaracağımız 110 ila 130 derecedeki yüksek sıcaklıktaki su ile hem enerjiye dönük hem de jeotermal de kullanılabilecek tüm alanlarda kullanılabilecek bir akışkan elde edeceğiz." diye konuştu.
AFYON VE DENİZLİ'DEN DE GELENLER VAR
İl dışından da çok sayıda kişinin tesislere gelerek suya girdiğini belirten Özgür Mermer, "Burayı yazın kullanıma açtığımızda günlük 3 bin ila 5 bin arasında bir insan sirkülasyonu vardı. Sadece Ereğli'den değil yakın bölgelerimizden de insanlarımız geliyor. Afyonkarahisar gibi Denizli gibi jeotermal alanlarda adından söz ettirmiş yerlerden de insanlarımızı buraya çektik" diye konuştu. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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