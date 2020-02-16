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Grip, kalp krizi riskini arttırıyor

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Özgür Öz, kışın görülme sıklığı artan gribin kalp krizi riskini artırdığını söyledi.

Grip, kalp krizi riskini arttırıyor

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Özgür Öz, kışın görülme sıklığı artan gribin kalp krizi riskini artırdığını söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Özgür Öz, gribal enfeksiyonların kalp rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini ifade ederek, “Kış mevsiminde soğuk hava, günlük fiziksel aktivitenin azalmasına, gecelerin uzun olması besin tüketiminin artmasına, havaların daha karanlık seyretmesi psikolojik bozukluklara yol açabilmektedir. Tüm bunlar kalp damar hastalığı risk faktörlerinin yoğunlaşması anlamına gelmektedir. Kış mevsiminde özellikle gribal enfeksiyonlar kalp yükünü artırabilmekte, kalp yetmezliğinin şiddetlenmesine ve kalp krizi risklerinin artışına neden olabilmektedir" dedi.
Kış mevsiminin kalp damar hastalıkları üzerine birtakım olumsuzluklar getirebildiğine dikkat çeken Dr. Özgür Öz, “Soğuk hava kas spazmlarına, dolayısıyla kalp damar darlıklarının ilerlemesine, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtilerin artmasına ve kişinin fonksiyonel kapasitesinde azalmaya neden olur. Yine soğuk hava kanın pıhtılaşmaya olan yatkınlığını artırdığından özellikle kalp damar hastalığı olanlarda damar içinin pıhtı ile tam tıkanması yani kalp krizi ya da inme ihtimalini artırmaktadır” diye konuştu.

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