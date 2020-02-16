Şehir Hastanesi Konya için yeni bir başlangıç olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehir Hastanesi Konya için yeni bir başlangıç olacak

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ile birlikte yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak Konya Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Şehir Hastanesi Konya için yeni bir başlangıç olacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ile birlikte yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak Konya Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Karatay Belediye Başkanı Kılca ve İl Sağlık Müdürü Koç ile birlikte inşaatı bitme aşamasına gelen Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Bin 250 yataklı ve 412 bin 187 metrekare kapalı alana sahip olan Konya Şehir Hastanesinin yapımında önemli bir yere sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Altay, 18 yılda AK Parti’nin sağlıkta çok önemli değişimler gerçekleştirdiğini vurguladı.

“Türkiye’ye örnek bir iş ortaya çıkmış”
Şehir Hastanesinin başlı başına yeni bir başlangıç olacağını kaydeden Başkan Altay, “Bu yıl içinde hastanenin açılması için her türlü çalışma yürütülüyor. Biz de belediyeler olarak, hem civardaki yolların yapılması hem buraya bir toplu taşımanın ulaştırılması için ciddi çalışma yürütüyoruz. AlaaddinAdliye tramvayının son durağı artık Şehir Hastanesi olacak. İnşallah koordineli bir şekilde biz de insanlarımızı toplu ulaşımla ve araçla buraya ulaştırmak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Şehir Hastanesinden çok etkilendik. İnşallah Konyamıza uzun süre hizmet edecek. İçerik olarak da tüm Türkiye’ye örnek bir iş ortaya çıkmış. Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. İnşallah 2020 yılı içerisinde Konyalılar Şehir Hastanesini kullanacak” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, Şehir Hastanesinin Konya’ya ve Karatay ilçesine çok önemli katkılar sunacağını belirterek, “Şehir Hastanesinden çok etkilendik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, İl Sağlık Müdürümüze, emeği geçen firma yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da, “Belediyelerimiz her konuda bize destek oluyor. Hastanemizi açmadan alt yapı çalışmaları ve ulaşım konusunda hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene içinde bu işleri tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Cumhurbaşkanımızın ufkunu buradan görüyoruz. Konya adına güzel işler oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli Belediyesi tüm mahallelere hizmet götürüyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi tüm mahallelere hizmet götürüyor
Konya’da MASDİV öğretmen çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya’da MASDİV öğretmen çalıştayı gerçekleştirildi
Konya'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
Grip, kalp krizi riskini arttırıyor
YEREL HABERLER Grip, kalp krizi riskini arttırıyor
Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı
(Görüntülü) Kış ayında, kükürtlü suda şifa arıyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kış ayında, kükürtlü suda şifa arıyorlar
Kış ayında, kükürtlü suda şifa arıyorlar
YEREL HABERLER Kış ayında, kükürtlü suda şifa arıyorlar
Konyaspor, iç sahada kazanmayı unuttu
YEREL HABERLER Konyaspor, iç sahada kazanmayı unuttu
Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçının ardından
Bülent Korkmaz: “Bu süreci hep beraber atlatacağız”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: “Bu süreci hep beraber atlatacağız”
Ersan Parlatan: “Buraya kazanmak için geldik”
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: “Buraya kazanmak için geldik”
İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 1-3
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 1-3
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
AK Parti ilçe başkanları vefa programında buluştu
YEREL HABERLER AK Parti ilçe başkanları vefa programında buluştu
Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku
YEREL HABERLER Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku
KTO Karatay'da ücretsiz ödüllü TYT deneme sınavı
YEREL HABERLER KTO Karatay'da ücretsiz ödüllü TYT deneme sınavı
Konya'da, “Yerli Tohum Milli Tarım” projesi
YEREL HABERLER Konya'da, “Yerli Tohum Milli Tarım” projesi
Kadir Şeker olayında, ölen Özgür Duran'ın kuzeni de ifade verdi
YEREL HABERLER Kadir Şeker olayında, ölen Özgür Duran'ın kuzeni ...
11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldı
YEREL HABERLER 11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını ...
Ayağıyla yaptığı sanatını dünya çapında ilerletmek istiyor
YEREL HABERLER Ayağıyla yaptığı sanatını dünya çapında ilerletmek ...
Hapis cezası bulunan şüpheli, kardeşinin kimliğiyle muavinlik yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası bulunan şüpheli, kardeşinin kimliğiyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X