Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, Türkmen Yolu Mahallesi yolu üzeri Türkmen Caddesi kesimhane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 42 ACS 940 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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