Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü; sürücü yaralandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Türker Çakmak, yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Türkmen Caddesi Kesimhane mevkiinde meydana geldi. Türker Çakmak yönetimindeki 42 ACS 940 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücü Türker Çakmak yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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