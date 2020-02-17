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Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

İHA

Konya'da sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişiye işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Konya'da sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişiye işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamsında, gözaltına alınan 9 kişiye uyuşturucu madde kullanmak, 4 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 230 gram uyuşturucu madde, 82 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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