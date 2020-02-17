Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı

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Konya’nın Akşehir ilçesinde Antalya’dan uyuşturucu madde getireceği ihbarı alınan bir kişi otogarda polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şahsın Antalya’dan Akşehir’e uyuşturucu madde getirip satacağı ihbarını aldı. Şahsın geleceği aracı tespit eden polis, otogarda otobüsten inen H.H.D.’yi (21) gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst ve eşya aramasında 6 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli H.H.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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